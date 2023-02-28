高銀九龍灣3萬呎商業地　疑低調轉讓予爪哇　現32億放售

高銀金融（0530）陷財困後，先後有物業遭接管或易手。其中，原由高銀金融（0530）與前主席潘蘇通持有的九龍灣宏泰道一地盤，疑低調轉讓予爪哇控股（0251）。市場消息更透露，地皮近日推出放售，意向價約32億元，每呎樓面地價約8,000元。參考地皮在2019年9月曾以46億元易手，即是次意向價較四年前大幅回落約30%。



市場消息指，上述商廈地盤位於九龍灣常悅道15號，屬常悅道、宏泰道及福臨街三面單邊地盤，佔地約33,584平方呎，現時用途為其他指定用途（商貿），預計可以地積比率12倍，發展為一幢樓高22層連3層地庫的甲級商廈，落成後總樓面面積約403,003平方呎。據了解，地皮目前已完成地基工程，將會以現狀出售，截收意向書日期為今年3月21日。

2018年拆卸後 至今維持地盤狀態

上述商廈地盤所在位置前身為東方新聞大廈，2008年由英皇國際以5.25億元收購，並易名為英皇國際廣場。及至2011年，物業獲潘蘇通旗下公司及一名不具名第三方旗下私人公司Infinite Blossom以8.5億元買入，物業再易名為高銀環球廣場。

潘蘇通在2018年為上述項目進行補地價，涉資約16.5億元，每平方呎補地價約4,600元，項目用途改為甲廈用途。及至2019年9月份，高銀金融 （0530）發通告，公布以46億元向潘蘇通及Infinite Blossom收購高銀環球廣場。項目在2018年拆卸後一直維持地盤狀態。

高銀環球廣場所在地皮，屬常悅道、宏泰道及福臨街三面單邊。（代理相片）

據資料顯示，上述商廈地盤的原業主為高銀環球廣場有限公司（GOLDIN FINANCIAL GLOBAL SQUARE LIMITED），不過該公司在2022年11月更改名稱，為耀基物業控股有限公司（Newgate Property Holdings Limited），公司地址亦更改為灣仔光大中心26樓，即為爪哇控股（0251）的註冊辦事處，公司董事包括爪哇控股執行董事葉思廉，以及高層職員歐佩華及黎蘊嫻，故不排除上述商廈地盤已轉讓至爪哇控股。

高銀金融：除了已披露資料 並沒補充

對於上述商廈地盤的業權轉讓事宜，高銀回覆《香港01》表示，就有關項目事宜，高銀金融（集團）有限公司除了已披露之資料，並沒補充。至於爪哇就查詢亦暫未有回覆。