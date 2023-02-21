首季72億資金流入豪宅市場　不乏新香港人、內地客身影

中港全面通關，近期不少內地客及新香港人重投樓市，帶動新盤市場升溫。中原地產住宅部總裁陳永傑表示，2月首三個星期，新盤市場雖暫時以餘貨撐場，但仍錄得近550宗成交，已超越上月約510宗，創五個月新高。對比通關前、即12月不足300宗成交，現已反彈一倍。



季內三千萬以上成交逾108宗 澐璟佔四成

通關後，新盤大額成交更突破100宗水平。據一手成交紀錄冊統計，今年首季一手市場暫錄得最少108宗、樓價3,000萬元以上的新盤大碼成交，總樓價超過72億元，與去年第四季約63宗及44億元比較，分別急升71%及64%，平均伙售價逾6,700萬元，可見具實力買家入市意欲明顯大增，當中不乏「新香港人」及內地客身影。

上述108宗大額成交之中，由華潤置地（海外）及保利（0119）合作的啟德跑道區澐璟，已佔去40宗或近四成，涉資近23億元，是通關後全港最熱賣豪宅盤。其次，是信置（083）與中電合作的何文田ST. GEORGE'S MANSIONS售出12伙，吸金近11億元。

一手市場重現大手客蹤影

一手市場重現大手客蹤影。其中，中國海外（688）啟德跑道區維港1號，昨一口氣連沽3伙，同屬面積656平方呎的三房戶，成交價1,635.4萬至1,645.2萬元。據知3伙由同一組買家購入，意味涉額逾4,920萬元。

陳永傑稱，受惠通關，中原住宅部2月份佣金收入暫錄近2.8億元，較上月同期急升近六成，一手促成逾200宗成交，按月急升近九成兼創半年新高，二手買賣亦超過800宗，較上月同期增加逾一成。

他又指，藍田及屯門兩個新盤有機會月內同步開售，預計本月一手整體銷量可達1,000宗，創半年新高。翻查紀錄，本港對上一次出現過千宗新盤成交，要追溯至去年8月份，當時錄逾2,000宗。