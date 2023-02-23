預算案後　麗新Bal Residence今搶閘開價　當年每呎地價1.23萬

《財政預算案》公布後，即有發展商搶閘開價！麗新發展（0488）與市建局合作的觀塘恒安街18號新盤「Bal Residence」，去年12月已獲批預售，項目今日（23日）將首度開放示範單位予傳媒參觀，據知今日亦會公布首張價單。項目主打一房細單位，料能受惠於昨公布的從價印花稅調整措施。



當年撃敗17家財團投得 每呎地價1.23萬

翻查資料顯示，Bal Residence位處的恒安街地皮，屬市建局需求主導重建項目，於2019年4月由麗新以8.83億元投得，每平方呎樓面地價約1.23萬元，遠高於當時市場預期。項目佔地約8,500平方呎，可建總樓面面積約7.2萬平方呎，當中住宅樓面佔約6.37萬平方呎，當時市場估值為6.1億至6.5億元。

Bal Residence屬單幢盤，提供156伙，樓花期約十三個月。

預計落成日期為2024年3月

上述用地推出招標時，反應熱烈，截標時共接獲18份標書，入標財團包括高富諾、英皇國際（0163）、嘉華國際（0173）、華懋、宏安地產（1243）、信置（0083）及莊士機構（0367）等。最終由麗新以8.83億元奪得，較次標價8.29億元略高6.5%。

據當時招標條款顯示，若項目日後售樓收益逾13.8億元，中標財團需按機制向市建局分紅，首3,000萬元比例是兩成，其後遞增至最高五成。

Bal Residence位於秀茂坪恒安街18號，早於去年12月已獲批預售文件，涉及156伙，預計落成日期為2024年3月31日，樓花期約十三個月。發展商早前預告，項目戶型涵蓋一房至三房間隔，當中佔逾九成為一房單位，另有少量兩及三房戶。