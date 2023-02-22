財政預算案｜印花稅贏家 300萬樓4.5萬減至100元 400萬樓慳33%
撰文：蔡偉南
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【財政預算案2023/電子消費券/派糖/陳茂波/印花稅/差餉寛減】財政司司長陳茂波今日（22日）發表新一份《財政預算案》，樓市「辣招」維持不變，但會調低從價印花稅（第二標準稅率）的稅階，以減輕一般家庭首次置業的負擔，特別是中小單位，即日生效，估計相關措施下，上車盤最受惠。
300萬樓 印花稅由4.5萬勁減至100元
新一份《財政預算案》宣布，調低從價印花稅（第二標準稅率）的稅階，以減輕一般家庭首次置業的負擔，目標是樓價200萬至1,008萬元的住宅單位，稅款將會有所減少。
參考過往樓價200萬元或以下的住宅單位，所需稅款僅100元。新政策將相關稅款放寬，樓價300萬元或以下的住宅單位，由原來4.5萬元大減至只需付100元印花稅。至於樓價400萬元的住宅單位，舊制制所涉稅款為9萬元，新制下其稅款降至6萬元，減少33%或3萬元。
800萬樓慳稅20% 逾千萬樓未能受惠
至於隨住宅物業樓價增加，其所慳的稅款比率也會相應減少，如樓價500萬元的單位，舊制所需稅款為15萬元，新制則降至11.25萬元，慳3.75萬元、減幅為25%。
而樓價650萬元的住宅，舊制所需稅款為23萬元，新制則降至18.5萬元，慳4.5萬元或19.6%；而樓價800萬元的舊制所需稅款為30萬元，新制則降至24萬元，慳6萬元稅或20%。措施將即日生效，而樓價逾1,100萬元的住宅是次則未能受惠。
↓↓舊有從價印花稅安排↓↓
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新一份財政預算案中有何減稅措施？
財政司司長陳茂波宣布，寬減2022/23課稅年度100%的薪俸稅及個人入息稅，上限為$6,000。
新一份財政預算案還有哪些派糖惠民措施？
除了寬減2022/23課稅年度100%的薪俸稅及個人入息稅外，港府將向合資格市民派發$5,000的電子消費券、寬減2023/24年度首兩季的差餉，住宅物業以每戶每季$1,000為上限，以及「公共交通費用補貼計劃」延長至今年10月等。詳情