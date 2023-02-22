財政預算案｜首置印花稅懶人包　未簽正式買賣合約能否受惠？

【財政預算案2023/電子消費券/派糖/陳茂波/印花稅/差餉寛減】財政司司長陳茂波今日（22日）發表的新一份《財政預算案》，宣布調低從價印花稅（第二標準稅率）的稅階，以減輕一般家庭首次置業的負擔，針對為樓價1,008萬元以下的住宅單位，即日生效。不過要留意一點，措施是以今日簽署臨時買賣合約起計算。



300萬樓 印花稅由4.5萬勁減至100元

新一份《財政預算案》宣布，調低從價印花稅（第二標準稅率）的稅階，目標是樓價200萬至1,008萬元的住宅單位，稅款將會有所減少。其中，樓價300萬元或以下的住宅單位，原付稅4.5萬元，新制下，印花稅將大減至100元。至於樓價400萬元的住宅單位，亦由原稅款9萬元，下降至6萬元，慳稅3萬元或33%。（見下圖）

值得留意，是次措施即日起生效，即2023年2月22日上午11時後簽立或訂立的文書，不過，是以今日簽臨時買賣合約起計算。換言之，買家若然在2月22日之前已簽臨時買賣合約，即使尚未簽署正式買賣合約，亦未能受惠是次措施。

假設該首置買家於過去兩個月內，斥500萬元買入一個單位，並已簽署了簽臨時買賣合約，尚待簽署正式買賣合約，則該買家需要支付舊制稅率、即3%或15萬元，而未能夠按新稅制慳3.75萬元。

↓↓新從價印花稅安排↓↓