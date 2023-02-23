星凱．堤岸三房近2000萬沽　澐璟再添兩成交｜新盤戰報

中洲置業在港首個住宅盤、火炭星凱．堤岸已屆現樓。項目連續兩日均錄得成交，最新售出單位為2座22樓C室，實用面積850平方呎，屬三房套連工作間設計，望城門河景，成交價1,976.7萬元，呎價23,255元。

星凱．堤岸全盤1,335伙，2月至今已沽出17伙，套現約2.6億元，平均成交呎價22,973元。項目自2021年10月開售至今，累售出886伙，套現逾90億元。

發展商早前表示，受疫情影響，星凱．堤岸預計關鍵日期將由今年3月31日，延期三個月至今年6月30日，又指將會保留項目15%單位作長線收租，

意堤現樓示範單位1615萬沽

另外， 香港興業（0480）旗下愉景灣意堤今日亦沽出一伙，為5座16樓E室，屬現樓連裝修示範單位，實用面積763平方呎，屬一房間隔，據成交紀錄冊顯示，單位以1,614.8萬元沽出，呎價21,164元。成交期為60日，買家可獲4.25%稅項津貼。

華潤置地（海外）及保利置業（0119）合作的啟德澐璟再添兩宗成交，套現9,596.2萬元，包括8座21樓B室、及8座25樓B室，實用面積同為1,187平方呎，同屬三房間隔，均連一個車位，成交價分別為4,745.3萬及4,850.9萬元，呎價39,977元及40,867元。

21 BORRETT ROAD增一伙招標

另外，去年易手的半山21 BORRETT ROAD第1期，新近再加推一伙12樓2號室，定於下周一（27日）起招標出售，實用面積2,154平方呎，四房間隔。資料顯示，21 BORRETT ROAD第1期提供115伙，至今累售出34伙。