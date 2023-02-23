預算案後開價　Bal Residence首批56伙最平580萬　折實均價1.95萬

《財政預算案》公布後，即有發展商搶閘開價！麗新發展（0488）與市建局合作的觀塘恒安街18號「Bal Residence」今（23日）突公布首張價單，首批56伙，折實平均呎價19,554元，折實最平售580.69萬元起。至於鄰區藍田KOKO ROSSO將於明天展開銷輪賣148伙。



潘銳民：首批屬「平衡時空價」 調整稅階有幫助

麗新發展高級副總裁潘銳民形容，首批價單為「平衡時空價」，定價參考鄰近一手及二手價。項目今日起收票及開放示範單位，最快3月初推出市場，認為目前樓市向好及疫情緩和，對項目銷情有信心。另外，財政預算案宣布調整稅階，他表示雖然輕微，但對買家心理上一定幫助。

首批56伙折實全數低於800萬

潘銳民表示，Bal Residence首批56伙，實用面積由338至349平方呎，全部一房間隔。首批單位的價單定價658萬至880.3萬元，價單呎價由19,136元至25,516元，平均呎價為22,158元。

以最高折扣11.75%計，折實售價580.69萬至776.87萬元，折實呎價16,888元至22,518元。整批單位市價約4.2億元。當中9伙折實低過600萬元，其餘低於800萬元。

折實最平的入場單位為5樓A室一房戶，實用面積338平方呎，價單售價658萬元，扣除最高優惠後，折實售價580.69萬元。呎價最平則為5樓B室一房戶，實用面積345平方呎，折實呎價16,888元。

麗新發展潘銳民表示，Bal Residence首批56伙，折實後全數低於800萬元。（黃祐樺攝）

首批較KOKO ROSSO高約8.8%

參考東九龍及油塘區近年的新盤，如最近期有藍田KOKO HILLS第3A期KOKO ROSSO，本2月16日才推出首批88伙，折實平均呎價17,973元，房戶折實入場價由554.5萬元起，此折實均價較兩年半前、第一期KOKO HILLS的折實均價19,995元，低約10%。

而是次Bal Residence的首批折實均價較KOKO ROSSO高出約8.8%。至於鄰近對上一個新樓盤，有油塘高超道朗譽，在2022年11月開價，首批提供128伙，折實平均呎價17,938元。

同日開放兩伙示範

發展商今日同步開放兩個示範單位予傳媒參觀，屬一房交樓標準戶，參照第18樓E室搭建，實用面積340平方呎，開則四正，連三合一平台（露台、工作平台及冷氣機平台）。開放式廚房設於大門入口旁邊，至於浴室設於主人房內，無窗、屬「黑廁」。

+ 7

標準樓層F室 一房廳區「L型」開則

至於另一交樓標準示範單位，參照第18樓F室搭建，實用面積349平方呎，同為一房間隔，但布局與18樓E室不同。單位廳堂「L型」開則，其中一邊大門玄關跟開放式廚房成一體，約55平方呎，而另一邊廳區則連接露台及睡房，約85平方呎，擺放家具頗考心思。而浴室設於主人房內，出入浴室必先經過睡房，私隱度較低。

Bal Residence位於觀塘恒安街18號，去年12月已獲批預售文件，涉及156伙，主打一房細單位。整個項目預計落成日期為2024年3月31日，樓花期約十三個月。

+ 2