賣地計劃｜金鐘廊逾百萬呎商業地最矚目　估值高達225億

發展局公布新一個財政年度（2023/24年度）賣地計劃，新財年將提供12幅住宅用地、3幅商業地及3幅工業地，當中，估值最高為位於傳統核心商業區的金鐘廊項目，估值超過200億元，為新財年賣地計劃中最貴重之地皮。



上述金鐘廊商業地皮，佔地約9.6萬平方呎，預計可以地積比率約11倍重建，落成後總樓面約107萬平方呎。綜合市場資訊，此商業地皮每呎樓面地價介乎9,000元至21,000元，即估值介乎90億至225億元。

張翹楚：料發展商吃不消

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚表示 ，新財年政府推出金鐘廊項目，反映政府希望進一步發揮沙中線項目的優勢，料項目每呎樓面地價約14,400元。他又表示，項目已經「一拖再拖」，雖然現時商業物業市道欠佳，但仍推出此類貴重商業地皮，證明政府立場傾向穩定供應，不純粹因市況好壞而「揀時機」賣地。

他又指，近年政府已推出多項逾百億元的商業項目，但競投地皮的財團「來來去去都係嗰幾個發展商」，認為部分發展商會出現「吃不消」的情況，而且近一年新盤市道較差，資金回籠慢，將導致發展商以保守態度競投貴重地皮。

葉文祺：須小心處理流標風險

至於萊坊估價及諮詢部主管方耀明指，雖然近年地皮市場走勢欠理想，但自年初起中港兩地落實通關，各項經濟活動正在復常，預計地皮可在略為市況回暖後，即約新財年下半年才正式招標，屆時作價或較理想。方耀明又指，上述地皮位於核心地段，大型發展商對此類地皮有一定需求，預計每呎樓面地價約9,000至12,000元，估值約90億至120億元。

至於團結香港基金副總裁葉文祺則表示，新財年推出的三幅商業地皮均位處市區黃金地段，具有相當的商業價值。然而，現時寫字樓空置率仍然偏高，加上未來數年均為商廈供應高峰，大批商業樓面尚待消化，政府須小心處理流標風險。

發展局局長甯漢豪今日公布賣地計劃時指，金鐘廊項目早在2016年底已完成改劃工作，近日亦完成道路、刊憲等法定程序。項目一直有發展商租用，認為不宜再「拖拖拉拉」，盡快推出市場屬公道做法。