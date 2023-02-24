元朗恆香製餅廠旁閒置30年地皮　申建兩幢住宅、涉1116伙

發展商積極部署發展北部都會區土地儲備。有財團就元朗十八鄉路一幅閒置逾30年的鄉村式發展用地連同部分政府土地，向城規會申請改劃「住宅（甲類）9」用途，擬建兩幢分層住宅，提供1,116伙。

上述地皮位於元朗恆香製餅廠的西面，並鄰近大型屋苑蝶翠峰，佔地約67,707平方呎，當中政府土地佔約31,948平方呎。項目擬以地積比率約6倍，發展兩幢樓高29至35層的分層住宅，落成後住宅樓面約406,241平方呎，提供1,116伙，而非住宅部分則約2,153平方呎。項目提供226個車位。

地皮閒置30年 被棚戶區、農村廠房佔用

申請人指出，上述地點已閒置超過30年。現時申請地點被棚戶區以及破舊和臨時搭建的農村廠房佔用。此情況既未能善用土地資源，亦未能反映「鄉村式發展」地帶的規劃意向，供原居村民興建小型屋宇。該地皮位於元朗新市鎮高密度住宅群與未來元朗南發展區主要住宅區之間，並鄰近兩個已計劃發展的公營房屋項目。

部分地皮業權由新世界持有

申請人又表示，因應現時土地業權分佈，申請人會採取務實可行的分期發展策略，以確保申請人能盡早於第一期發展提供超過600個單位，同時推動第二期發展，最終將可在申請地點提供超過1,100個單位，以容納3,125人口。

據了解，上述申請地點部分地皮的業權，由新世界（0017）旗下公司持有，不排除上述申請個案由新世界提出。