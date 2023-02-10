粉嶺皇后山邨旁40萬呎農地　擬建私樓4091伙、容納1.1萬人

財團積極拓展北部都會區土地儲備。據城規會資料，有財團就粉嶺龍躍頭一幅佔地約39.6萬平方呎的地皮，申請興建4,091伙，總樓面高達約218萬平方呎。

上述地皮位於沙頭角公路以南、皇后山邨、山麗苑以西的位置，同時也鄰近新圍軍營。地皮現為「農業」及「住宅(丙類)」用途，佔地約396,170平方呎，其中政府土地佔14,019平方呎。

總樓面218萬呎 設5幢分層住宅

項目擬改劃為「住宅(甲類)2」地帶，將興建5幢樓高38至39層的分層住宅，落成後總樓面高達約218萬平方呎，其中住宅樓面佔約198萬平方呎，而非住宅部分佔19.8萬平方呎，料提供零售樓面及住宅會所。項目提供4,091伙，同時設有100個安老院舍床位，並提供1,348個車位。

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申請人：符合北部都會區發展策略

申請人指，政府在2021施政報告中提出了北部都會區發展策略，以推動香港的經濟、創新和技術發展，增加房屋供應，同時在總土地面積約3萬公頃的北部都會區制定和實施保育政策。認為上述方案與政府現時推行的增加房屋土地供應的政策相符。

申請地點位於北部都會區內的戰略性位置，東面的部份更座落於新界北新市鎮的範圍内。擬議發展將在短時間内提供約4,091個單位，供約11,455人居住，以應付房屋土地供應的迫切需求。