恒地中環商業地王發展方案　規劃署不反對　料城規會「開綠燈」

恒地（0012）兩年前以508億元奪得的中環新海濱3號商業地王，發展商去年11月向城規會遞交發展方案，並擬略為放寬建築物高度限制，以作綜合辦公室、商業及零售發展，項目非商業總樓面面積內，亦將重置受影響的郵政總局，以及重建25米高的天星小輪鐘樓。規劃署對上述申請表示不反對，該方案將於明天（17日）交由城規會審議，預計可獲「開綠燈」通過。此外，資料顯示，天星小輪鐘樓重建方案，暫定在2026年第三季提交詳細設計，並於2027年第一季度開始。



2026年第三季遞交天星小輪鐘樓詳細設計

規劃署認為，擬議的發展方案的三層設計與海濱環境相稱，促進建築形式的多樣性和建築高度的變化。隨各種建築設計措施的推出，建議方案將增強視覺效果。此外，有關當局認為發展方案在通風方面沒有構成負面影響，同時對於項目建築、視覺、景觀規劃方面沒有意見。

規劃署：方案三層設計與海濱環境相稱

對於項目內將設有各類政府用途的空間，如新郵政辦公室、重置公廁、公共交通設施及停車場空間等，香港郵政、衛生署及建築署等政府均表示沒有負面意見。

重置郵政總局、重建天星小輪鐘樓

項目將以「橋」作為整個發展設計概念，分兩期發展，其中第一期的3A用地（包括早期重置地區相關和現有公共設施）預計在2026年完成，而第二期的3B用地預計於2031年完成。

項目地盤面積約51.63萬平方呎，落成後總樓面約161.46萬平方呎，涉及3幢樓高6至10層的寫字樓及零售用途物業，當中零售樓面佔約92.33萬平方呎，商廈約69.13萬平方呎。項目第1座靠近海濱、樓高6層，第2座及第3座則分別樓高9與10層。

項目同時設有約24.56萬平方呎的非商業總樓面面積，提供公共交通設施及公共停車場、政府、機構或社區設施（包括重置受影響的郵政總局和公共廁所以及重建25米高的天星小輪鐘樓）。

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設公眾休憩空間Horizon Park空中平台

此外，現有連接國際金融中心和中環碼頭連接大樓的行人天橋將被重新規劃為園景行人平台。擬議發展將設約30.94萬平方呎的公眾休憩空間予公眾使用（超過規劃大綱要求的面積15%），其中包括約12.91萬平方呎的地面公眾休憩空間（約佔地盤面積的25%）予公眾使用。

長達400米景觀走廊 連接中環內陸至海濱

擬議發展的公眾休憩空間包括位於「Horizon Park」空中平台，其他設於低層和地面的公眾休憩空間，以及一條結合「Grand Boulevard」、長達400 米，經地面從中環內陸延伸至海濱的景觀走廊。

【中環新海濱3號用地中標設計方案概念圖】

申請人指出，申請地點目前主要空置，部分被郵政總局、天星小輪停車場、前香港賽馬會投注中心、兩所公廁及連接國際金融中心及中環碼頭的臨時行人天橋佔用。

申請地點西部的最高建築物高度為不超過主水平基準上50米的中高層商業發展。申請地點東部的最高建築物高度則為不超過主水平基準上16米的「低層園景行人平台並在其下提供商業設施」。