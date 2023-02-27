大鴻輝放售35億非核心工商舖　梁紹鴻：套現轉吸納市區地

數年前轉型作發展商的大鴻輝興業，近日一口氣推出15項非核心區舖位、商廈及工廈放售，總叫價接近35億元，最貴重為荃灣德士古道荃灣工業中心一籃子單位，叫價高達11億元。大鴻輝興業、集團創辦人兼主席梁紹鴻回覆《香港01》確認放售消息，又指現時地價大幅回落，是吸納土儲的好時機，加上息口高企，不欲向銀行借太多錢作發展，寧先套現增加手頭現金。



地價跌幅快過樓價 增加土地儲備好時機

梁紹鴻表示，大手放售主要由於集團近年已開始轉型為發展商，而近年本港地皮市場的作價大幅回落，較高位跌至少逾20%，「地價跌幅快過樓價下挫」，他認為目前屬於增加土地儲備的好時機，又指希望吸納更多位於市區的住宅地。

估港銀年內再加息 不想向銀行借太多錢

梁紹鴻補充，目前息口高企，集團不想向銀行借太多錢作發展，故希望透過出售非核心區物業，以增加手頭上的現金，避免承受高息風險。他預計，今年上半年香港仍有機會加息兩次，預計直至明年中才有機會減息，故此，認為增加現金作收購地皮更佳。

13項舖位 總叫價近20億

據市場最新流傳的放售名單，該批放售物業大部份以舖位為主，佔當中13項，分布在旺角、鰂魚涌、北角、香港仔、柴灣及灣仔等非核心區，叫價介乎3,700萬至5.7億元，整批舖位總叫價高達逾19.56億元。

當中最貴重為香港仔成都道20至28號添喜大廈地下A、B、G號舖連一樓至三樓，及四樓A、C室，總面積26,708平方呎，叫價5.7億元。巨舖由多個租戶使用，總租金收入為每月約140萬，部分地舖由佳寶凍肉租用。此外，鰂魚涌惠安苑則有5個地舖推出，面積介乎744至3,000平方呎，叫價3,700萬至1.66億元。

新界兩項商廈、工廈 叫價逾15億

至於其餘兩項物業為商廈及工廈，分別位於元朗泰祥街2至8號全幢商廈，以及荃灣德士古道荃灣工業中心一籃子單位，面積約42,665及222,630平方呎，叫價4.4億及11億元。