仲量聯行：1月寫字樓整體空置率升至12.2%　租金按月跌0.2%

仲量聯行最新發表的《香港地產市場觀察》報告指，由於農曆新年為傳統的寫字樓租賃市場淡季，1月香港甲級寫字樓市場錄得16,900平方呎的負淨吸納量。

受農曆新年的傳統淡季影響，寫字樓市場錄得的租賃成交有限。今年1月底整體空置率上升至12.2%。當中，中環和灣仔 / 銅鑼灣的空置率分別微升至8.9%和10.3%；港島東的空置率則下跌至11.0%。

空置率輕微上升，新落成的商廈仍獲租戶追捧。資訊科技解決方案公司Nexify 租用新落成的觀塘The Millennity全層樓面，涉及建築面積約12,600平方呎，租戶將由同區的中海日升中心遷入該廈，以提升辦公室質素。

鮑雅歷料，本港寫字樓租賃交投，將於今年下半年有顯著改善。

仲量聯行香港董事總經理鮑雅歷（Alex Barnes）表示，近期接獲來自保險及金融機構的租賃查詢增加，其業務料將受內地開關所帶動。香港的寫字樓市場租賃交投將於今年下半年錄得顯著改善。

1月份整體寫字樓市場租金按月下跌0.2%。在各主要分區市場中，中環和灣仔 / 銅鑼灣租金均下跌0.2%，而尖沙咀租金保持平穩。

商舖市場方面，隨著旅遊開始恢復常態，去年12月入境訪客量及零售總銷貨額進一步回升，惟商舖租賃活動仍然呆滯。仲量聯行香港研究部執行董事黃志輝指，不少商戶對承租商舖仍保持觀望態度。由於市場預期經濟將有所改善，部分商舖業主提高租金叫價，導致出價和叫價的差距擴大。