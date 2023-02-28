2月新盤錄22宗撻訂　按月增一倍　天鑄買家遭殺訂680萬最傷

一手交投量回升，2月截至27日，新盤市場錄逾800宗成交，較上月同期約480多宗增六成，惟撻訂宗數亦隨之上升。據《香港01》統計，2月截至27日新盤錄約22宗撻訂，按月增加逾一倍或增13宗，涉及殺訂金額逾2,504萬元。



天鑄買家料遭殺訂約680萬

2月涉及殺訂金額最大一宗為何文田豪宅天鑄第2期，據成交紀錄冊顯示，該第3座17樓A室，實用面積1,708平方呎、四房，2019年1月7日以6,806.6萬元招標沽出，呎價39,815元，惟事隔三年後，單位於2月3日終止買賣合約，買家料遭沒收10%樓價、即涉約680萬元訂金、損失訂金已足夠買入一伙沙田第一城三房。

愛海頌「劈價貨」八日後撻訂

另外，長沙灣愛海頌2月中劈價10%至18%推出18伙貨尾單位，八日後出現一宗撻訂，該5座39樓A室，實用面積771平方呎、三房，2月10日以1,346.5萬元沽出，呎價約17,464元，惟2月18日已顯示為交易再未有進展，料買家損失5%訂金，涉約67萬元。

ONE INNOVALE 月內連錄6宗撻訂

另外，粉嶺北馬適路項目第一期ONE INNOVALE - Archway月內連錄6宗撻訂，單位分布於第一期低層至中層，面積介乎208至329平方呎，屬開放式至一房，同樣於2022年8月沽出，成交價303.4萬至467.8萬元。該6伙在2月16至23日期間顯示為終止買賣合約，料已撻訂，預計損失樓價5%的訂金，合共約121萬元。

日出康城月內錄7宗「撻大訂」

日出康城OCEAN MARINI 2月連錄3宗「撻大訂」個案，合共殺訂約441.3萬元。其中一宗為1B座6樓A室，實用面積526平方呎兩房，單位原於2020年3月以983.7萬元沽出，今年2月17日取消交易，料買家遭沒收15%訂金，即約148萬元，及後發展商將單位重售，並以993.6萬元沽出，呎價約18,890元。

同區、近月入伙的LP10亦新增4宗「撻大訂」，料買家合共損失逾579萬元，包括第2A座18樓E室、第2A座37樓B室、第2B座1樓C室，以及第1A座19樓A室，實用面積由472至1,205平方呎，屬兩房及四房間隔。4伙早於2021年1月及10月沽出，當時成交價887.1萬至2,228.9萬元，現交易已取消。

至於屯門OMA by the Sea亦新增3宗「撻大訂」，料眾買家合共損失約202萬元，涉及單位分布於2座低層A及C單位，同屬一房間隔，於2020年成交，當時作價497.5萬至807.4萬元，惟交易已取消，眾買家各損失樓價10%訂金。

此外，將軍澳海茵莊園、MONTEREY、黃竹坑站揚海、鴨脷洲逸南各錄一宗撻訂，各買家分別損失29萬至159.5萬元訂金。

柏傲莊 III 新增11宗取消交易

取消交易個案方面，2月截至27日止暫錄約11宗，全數來自大圍站柏傲莊 III，由於買家可獲退訂及賠償，故不計入撻訂個案。據統計，柏傲莊 III 自去年8月至今，已累錄約435宗取消交易個案，以項目累售出845伙計，佔比約51%，料涉及成交總值約66.5億元。