KOKO ROSSO兩度加推　落實周三次輪賣160伙　折實售584萬起

會德豐地產旗下藍田KOKO ROSSO周五首輪銷售148伙，五小時沽清，套現約11.4億元，為近一年來首次有新盤開售即告售罄。發展商周六兩度加推、合共涉168伙，並隨即公布銷售安排，鐵定周三（3月1日）次輪銷售160伙，折實售價由584萬至967萬元。



發展商昨晚加推價單第4號，涉80伙，包括7個一房（開放式廚房）單位、43個兩房（開放式廚房）單位及30個兩房梗廚單位，實用面積由308至497平方呎。

價單售價由688.7萬至1,178.9萬元，價單呎價由20,220元至25,628元；折實售價由606.1萬至1,037.5萬元，折實呎價由17,794元至22,554元。此批單位的折實平均呎價為18,918元，較第一張價單高約5.3％。

會德豐地產黃光耀（中）。

↓KOKO ROSSO周五首輪銷售場面↓

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周六賣160伙 全數折實低於1000萬

發展商又公布新銷售安排，鐵定周三（3月1日）次輪發售160伙，包括21個一房（開放式廚房）單位、93個兩房（開放式廚房）單位及46個兩房梗廚單位，實用面積由271至477平方呎。

價單售價由663.2萬至1,098.8萬元，價單呎價由19,780元至25,727元，折實售價由583.7萬至967萬元，折實呎價17,407元至22,642元，折實平均呎價為18,441元。

以折實金額計算，有12個（7.5%）單位低於600萬元，有67個（42%）單位低於800萬元，全數單位折實售價低於1,000萬元

入場單位為第7座2樓F單位，屬一房（開放式廚房）戶型，實用面積308平方呎，如選用「120天現金優惠付款計劃」，扣除各項折扣後，折實售價583.7萬元，折實呎價18,951元。

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↓↓KOKO ROSSO一房連書房示範單位↓↓

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