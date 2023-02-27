蔡天鳳碎屍案｜龍尾村單位淪超級凶宅　伍冠流：拆了重建好過

28歲名媛蔡天鳳（Abby Choi）碎屍案，事發地點大埔龍尾村村屋，連日來有大批探員進行調查搜證。涉事的村屋單位由疑兇、前家翁名義租用，現單位已淪為凶宅，業主亦成為另一「受害者」。有凶宅投資者表示，相信物業短期難以轉手或出租，造價也要打五折，或「拆了重建好過。」



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是次涉事的單位位於大埔龍尾村，鄰近大尾篤及龍尾灘，車路可從汀角路的分支駛入。參考地產網站資料，龍尾村成交稀疏，現約有20多個二手放盤，如一個3樓連天台戶，面積700平方呎，望少海景，現以499萬元放售。至於地下單位，叫價則由445萬至560萬元不等。至於全幢村屋放盤，面積2,100平方呎，則叫價1,500萬元。

由於是次事件程度嚴重，相信單位上層、以至周邊物業的租金、樓價亦會受影響。有「凶宅大王」之稱的物業投資者伍冠流表示，此案件屬謀殺，且「太出名」、太轟動，予人印象深刻，相信短期很難出租及出售，造價估計要打六折、甚至五折。他又指，旁邊的村屋物業也會被殃及，料樓價跌至少一成以上，視乎買家的接受程度。

涉事的大埔龍尾村地下單位。（資料圖片）

一般而言，單位淪為凶宅後，業主會讓法師到單位超渡亡靈，全屋重新翻新才再安排放租或放售。伍冠流認為，上址「「（全幢）拆了重建好過，但外觀、間隔都要改頭換面。」由於該村屋未必全幢由同一名業主擁有，故若然想拆卸重建，需要全幢業主的同意。

有大埔區從事村屋買賣的地產代理亦指，短期好難有人肯買或租下單位，相信要待一段時間、事件丟淡後，或可能透過拍賣形式、以超平價出售。他又指，有別於一般分層大廈，上述涉事村屋拆卸重建後，仍然是位於同一空間位置，觀感上分別不大，故即使重建亦未必有太大幫助。

伍冠流研究及投資凶宅多年。（余俊亮攝）