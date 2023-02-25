蔡天鳳碎屍案│街坊聞案感心寒　憶曾睹有可疑男出沒　警覺性高

28歲名媛蔡天鳳Abby Choi，慘遭殺害肢解。大埔龍尾村村屋單位相信為分屍現場，警方檢獲削肉機、電鋸、斬骨刀等等，可見場面何其血腥兇殘，單位至今仍未解封。有龍尾村街坊聲稱，一名蓄skin head（平頭裝）的陌生男子，自上周起多次出現徘徊，目光不友善，不肯定是否死者的前家翁，如今回想起來，令人不寒而慄。



住在兇案現場旁邊的女街坊，對事件感到相當震驚。她指出，個多星期前一名陌生男子突然出現，坐白色、掛中港車牌的車輛，「skin head、中等身材」，每次落車在附近一帶巡視。「唔友善既，好惡㗎，好alert（警覺）周圍環境，唔同人打招呼」，其間曾有一名女子與他同行，「鬈髮，同佢差不多年紀」。

女街坊續指，兇案現場曾經傳出機械聲、攪拌聲，「夜晚12點幾，維持咗好耐」，現在回想起來也感到相當驚恐。

至下午3時15分左右，一名男子駕駛私家車到來，停在兇案單位對開，在車內播放佛經，疑似超渡死者，但他拒絕接受訪問，未知是否認識死者。

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