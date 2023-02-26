蔡天鳳碎屍案｜為慳稅落前家翁名　涉事加多利山豪宅單位曝光

28歲名媛蔡天鳳（Abby Choi）疑遭前夫鄺港智（Alex）一家謀財害命碎屍案，據了解，蔡天鳳三年多前斥資7,000多萬元購入何文田加多利山豪宅，供前夫一家居住，有指因慳稅由家翁做「掛名業主」。惟蔡女早前欲出售單位套現，與前夫一家就業權等問題發生爭執，疑因此招來殺身之禍。從相片可見，此涉事的豪宅單位，內部裝修極豪華。



據知，涉事的何文田加多利山KADOORIA低層豪宅物業，由死者蔡天鳳於2019年7月斥資約7,280萬元購入，呎價約4萬元，註冊業主為其前家翁、即鄺父。單位同年10月已付清金額，無按揭紀錄。有指，當年為省巨額的印花稅額，遂以鄺父名義購入單位，故物業買賣合約由前家翁簽署，交易文件未見蔡天鳳的簽名及紀錄。現時物業市值約6,800萬元。

↓↓加多利山豪宅單位內部↓↓

用鄺父首置名入市 慳稅730多萬

事實上，如蔡女當日購買加多利山單位時，已持有其他住宅物業，便須支付達樓價15%的從價印花稅，以豪宅現時市值約6,800萬元作計，即1,020萬元，相反，若「掛名」由鄺父的首置名義購入單位，則只需支付4.25%的印花稅，即289萬元，兩者相差731萬元。

據知，離婚後，蔡女仍負責照顧前夫一家的生活，前夫一家繼續居住於上述KADOORIA 低層單位，至去年底，蔡女擬出售物業套現，鄺父不滿、堅拒賣樓，有指雙方關係漸趨緊張。及後，蔡女向律師尋求法律意見，得知即使物業屬前夫父親名下，只要證明蔡女是出資購買物業者，仍有機會可賣樓並獲得款項，豈料賣樓爭拗疑招來殺身之禍。

前大伯Anthony於社交平台的相片，與單位內部裝潢吻合。（IG圖片）

四房三套房大宅 裝修極豪華

從網上相片可見，由前夫一家四口居住的KADOORIA 低層單位，單位實用面積1,820平方呎，四房三套房設計，一家四口居住相當寬裕。而單位內櫳裝修極豪華，大廳設有大型水晶吊燈，地板及牆身均舖上雲石。由於屬低層單位，外望為樹景及街景。

↓↓加多利山豪宅單位內部↓↓

豪宅地段 屋苑不乏名人業主

事實上，樓齡約六年的豪宅屋苑KADOORIA不乏名人業主，包括有「大美人」之稱的前港姐冠軍李嘉欣，在2018年初以約7,620萬元購入一個分層單位，實用面積1,672平方呎，呎價4.55萬元，及後再以「5球」購入屋苑一個車位。另外，資深電影製作人吳思遠及相關人士於2017年以近4億元購入KADOORIA合共3個單位，當中包括一伙特色戶。

大批探員到蔡女前夫一家居住的何文田加多利山單位搜證。（梁偉權攝）

日前，有探員到上述加多利山單位的大廳、房間等進行搜查，西九龍總區刑事部（行動）警司鍾雅倫亦於屋內。單位大廳的露台有晾曬中衣物，有探員曾踏出露台翻找物件。部分探員逗留約1小時後先行離去，據知無任何發現。