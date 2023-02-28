元朗雨後突上樓書　提供335伙　最細252呎平台特色戶

政府今日公布明日（3月1日）起撤消口罩令，星星地產（1560）旗下元朗雨後（After The Rain） 突撃上樓書。 項目提供335個住宅單位，標準分層單位佔整體約九成，涵蓋開放式至三房間隔，實用面積由276至約720平方呎；其餘一成為特色單位。

據數書資料，項目由一座大廈組成，標準樓層每層17伙，提供三部升降機。標準單位實用面積由276至720平方呎，涉及開放式至三房間隔。

標準樓層每層17伙 共享三部升降機

其中，開放式單位實用面積由276至294平方呎；一房連開放式廚房，實用面積由360至370平方呎；兩房連開放式廚房，實用面積由450至480平方呎；兩房連書房及開放式廚房，實用面積約590平方呎；三房套連儲物房及梗廚，實用面積約720平方呎。

最細開放式252呎起

全盤面積最細單位為3樓H室，屬開放式特色戶型，實用面積252平方呎，連33平方呎平台，採開放式廚房，客飯廳外接平台，浴室對正廚房。

最大一伙為26樓D室，屬三房特色戶型，實用面積909平方呎，連109平方呎平台及803呎天台，採梗廚設計，單位內置樓梯連接上下層，客飯廳， 主人房及其中一間睡房屬可望同一景觀。

值得留意的是，除了26樓D室及H室有內置樓梯連接上層天台外，其餘同層的天台特色戶， 均需經共用樓梯或升降機上落。而且最細一伙天台特色戶為26樓S室，屬開放式間隔，實用面積294平方呎，連314平方呎天台，住戶亦需經共用樓梯或升降機上落天台。

項目預計關鍵日期為2023年12月31日，樓花期約9個月。