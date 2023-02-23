觀塘Bal Residence公布樓書　提供156伙　主打一房戶最細300呎起

《財政預算案》公布後，有發展商提速推盤，麗新發展（0488）與市建局合作的觀塘恒安街18號「Bal Residence」今日中午開價前率先公布樓書，樓盤主打一房戶，最細面積300平方呎起，屬一房連平台特色戶。



標準樓層每層提供7伙

據樓書資料，Bal Residence提供156伙，5樓至12樓、15樓至23樓及25樓至26樓為標準樓層，每層提供7伙，享兩部升降機。單位實用由面積300至793平方呎，包括一房、兩房及三房套房戶型。項目主打一房單位，佔逾九成，另提供少量兩房及三房。

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唯一兩伙三房設於29樓頂層

全盤唯一兩伙三房大單位，設於29樓，屬頂層連天台特色戶特色戶型，梗廚設計。其中，29樓C室頂層連天台戶，實用面積793平方呎，三房套房連儲物房，內置樓梯連接面積464平方呎的天台。

而全盤最細單位為3樓A室連平台特色戶，實用面積300平方呎，屬一房間隔，平台面積272平方呎。可留意，物業的標準樓層B室、F室，屬一房間隔，廳堂呈「L」型設計，傢俱布局或要略花心思。

物標準樓層B室、F室，一房間隔，廳堂呈「L」型，傢俱布局或要略花心思。（樓書圖片）

Bal Residence位於觀塘秀茂坪恒安街18號，去年12月已獲批預售文件，涉及156伙，主打一房細單位。整個項目預計落成日期為2024年3月31日，樓花期約十三個月。