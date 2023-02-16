NOVO LAND 2B期樓書曝光 　4房平台比單位大65%　擬下周初開價

新地（0016）屯門兆康NOVO LAND 2B期銷售如箭在弦。新地副董事總經理雷霆今日（16日）指，準備工作已進入最後直路，今日已上載樓書，以及開放兩個示範單位予傳媒參觀，最快下周初公布首張價單。他指，目前二手樓價有所回升、一手樓交投活躍，現時屬於合適時機開售大型新盤。



《財政預算案》將於下周三公布，雷霆表示，其意見將透過地建會反映，相信財政司司長會廣納各界意見。新地代理總經理陳漢麟則表示，爭取本月底或3月初推售NOVO LAND 2B期，明日會再開放一個示範單位予傳媒參觀。

新地雷霆及陳漢麟。

第1A座、第1B座標準樓層一層16伙

NOVO LAND 2B期今日上載樓書，由兩座住宅大樓組成，分別為第1A座、1B座及2座，涉及729伙。戶型涵蓋一房至三房，並主打兩房戶、佔458伙或63%，標準單位實用面積由298至703平方呎。至於30伙連平台花園或天台特色戶，實用面積則由277至1,429平方呎。

據項目圖則，第1A座及第1B座為相連大樓，大廈標準樓層提供5伙及11伙，即一層提供16伙，至於第2座的標準樓層，每層提供10伙。

花園層特色戶平台近1400呎 比單位大65%

樓書資料顯示，面積最細的一伙，為第2座2樓花園層G室，屬連平台特色戶，實用面積277平方呎，設有平台89平方呎。至於最大一伙為第1A座頂層35樓A室特色戶，實用面積1,429平方呎，設有464平方呎平台，以及789平方呎天台。

2座頂層戶 唯一一伙設私人泳池

此外，項目第1B座2樓花園層A1室特色戶，實用面積843平方呎，採四房間隔，連面積1,391平方呎的平台，即平台大過室內面積約65%，適合聚會派對。而第2座頂層35樓A1室，則為唯一一伙擁有天台及私人泳池的單位，單位實用面積1,409平方呎，平台及天台面積各約797及842平方呎。

住宅私家車位112個

此外，發展商日前介紹項目的度假式園林住客會所「 NOVO Resorts」，」連公用花園及遊樂地方，總面積約40萬平方呎，由「 Poolside Club」、「 Garden Club」及「 Skywalk」三個部分組成，提供88項遊樂設施，包括6大水上遊樂設施，佔地近3.2萬平方呎。

NOVO LAND 2B期設有165個車位，住宅私家車位佔112個，單車位佔42個，其餘則為電單車位、訪客車位及上落貨車位。