2月工商舖約273宗買賣　創六個月新高　舖位表現較突出

據中原（工商舖）統計，2月份市場共錄得約273宗工商舖買賣成交，總成交金額約72.55億元，價、量齊升外，宗數更創下六個月以來新高水平。

中原（工商舖）董事總經理潘志明表示，據該行資料，2月份共錄得約273宗工商舖買賣成交，按月上升約26%，亦是以半年以來單月新高；惟與第五波疫情爆發前表現相比仍有改善空間，按年減少約28%。

總成交金額方面，2月份共錄得約72.55億元，較上月急升約77%，主要因月內錄得多宗大額成交。當中，商舖類別表現最為突出，月內錄得的9宗逾億元成交之中，商舖類別佔逾六成。

9宗逾億元成交 商舖類佔逾六成

潘志明續稱，備受關注的商舖市場在2月份錄得買賣宗數約86宗，涉及總成交金額約37.89億元，分別按月上升約50%及約77%，反映投資者甚為看好全面通關後商舖反彈力強且回報穩健。

核心消費區舖位連續錄得成交，市場消息指，旺角亞皆老街16至16B號旺角商業大廈地下E舖及1樓至4樓，總面積約1.7萬平方呎，市傳以約3.5億元易手。資料顯示，物業曾獲著名火鍋店租用作旗艦店，高峰期月租達逾90萬元，2016年遷出後分拆出租，現獲3間食肆租用。

潘志明：工商廈市場復甦需時

潘志明指，寫字樓市場同樣呈價、量齊升之勢。2月份商廈成交宗數約42宗，按月微升約5%；金額則錄得約23.74億元，較上月大幅攀升約1.6倍。

工廈市場表現同樣不俗，2月份錄得約145宗工廈買賣成交，較1月份約145宗數字回升約22%；2月份工廈總成交金額約10.83億元，與1月份所錄約10.42億元相若。

潘志明分析，雖然本港社會及經濟活動均已全面復常，但工商廈市場復甦需時，因此未見大幅反彈；加上本港寫字樓空置率持續高企，即使中外各大企業回流駐足，市場仍需一段時間才可消化，相信工商廈市場於短期內會保持平穩向上。

他又認為，工商舖市場月內受通關及財政預算案等利好因素影響，表現回勇。隨著香港經濟會明顯復蘇，相信屆時工商舖市場投資氣氛會被帶動。