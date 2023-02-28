口罩令取消前夕投資者出動　9500萬購西洋菜南街舖　回報3.3厘

隨年初中港兩地落實通關，加上政府今日公布明日（3月1日）起撤消口罩令，日前已有投資者出動入市購物區的舖位物業。消息指，由「小巴大王」馬亞木及相關人士持有的旺角近太子位置一個西洋菜南街地舖，以9,500萬元沽出，為近期區內較大額的成交個案。

上址物業為西洋菜南街250至252號地下A至D舖，建築面積約2,700平方呎，早前叫價1.08億元，近日以約9,500萬元成交，呎價3.5萬元。

銀龍茶餐廳19.5萬租至明年5月

由於該舖位門面較闊，舖位分為4個舖位，其中A舖由銀龍茶餐廳以每月約19.5萬元租用至2024年5月，至於B舖現況交吉，而C舖及D舖分別以每月約3.5萬及3.15萬元租出。整個地舖每月租金收入約26.15萬元，即新買家享3.3厘回報。

據了解，舖位原業主為「小巴大王」馬亞木及相關人士，於2004年10月以5,150萬元買入上述舖位，即持貨逾18年，帳面獲利4,350萬元，期間升值84%。