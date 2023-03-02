昔日溥儀眼鏡230萬高租　廣東道舖丟空一年　獲藥房50萬平價進駐

中港兩地通關，近年多次成為亞洲區最貴街道的尖沙咀廣東道，近日再獲藥房進駐。街內一個原由名牌眼鏡店溥儀眼鏡租用的地舖，新近以每月約50萬元租出，呎租500元，較上一份租約跌租約55%，較2013年高峰期租金更勁挫78%。



溥儀眼鏡去年初遷出 呎租曾達2300元

上述舖位為廣東道14至16號地下舖位，面積約1,000平方呎，近月獲藥房以每月約50萬元承租，呎租約500元。據了解，上述舖位在零售高峰期2013年至2014年間，由溥儀眼鏡租用，當時月租高達230萬元，呎租約2,300元。

惟其後零售市況轉差，其租金持續滑落，直至去年初最後一份租約，其租金已降至每月約110萬元。而溥儀眼鏡去年初遷出該舖後，亦一直未獲長租戶進駐，一年來一直交吉。而溥儀眼鏡於廣東道2A號1881內亦設有分店。

廣東道今年暫錄兩宗藥房租務

事實上，廣東道過去多由奢侈品牌落戶，惟在疫情下「大洗牌」，今年已暫錄兩宗藥房租務，如今年1月中有藥房以每月約30萬元，租用位於廣東道Apple Store旁邊的地舖，該廣東道86至98號文利大廈地下6號舖，面積約1,000平方呎，月租約30萬元，呎租約300元。

上述文利大廈地下6號舖在早年由恒生銀行租用，2013年中更獲連鎖化妝品店卓悅「搶舖」，月租搶高至203萬元，呎租逾2,000元，意味近月藥房承租水平已大幅回落85%。

本港恢復全面通關接近一個月，市場接連出現藥房、化妝店落戶核心區地舖．如旺角MPM商場一地舖，由資深舖位投資者黎永滔及大鴻輝興業創辦人兼主席梁紹鴻共同持有，早前亦以每月約70萬元租出，呎租268元，為旺角近年較大額的租務個案，新租戶有傳為莎莎。