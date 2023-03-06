2月兩盤獲批售樓紙、涉779伙　房協安達臣道項目申預售

地政總署公布，2月份有兩個新盤獲批預售樓花同意書，合共涉779伙，按月減少991伙或56%。該兩盤包括星星地產旗下元朗雨後，以及會德豐茶果嶺KOKO HILLS第3B期。另2月僅接獲一份預售樓花新申請，為房協安達臣道居屋項目，即2月未有新增私樓申請，屬近一年首見。



上月獲批預售的兩新盤，包括雨後（After The Rain）涉及335伙，預計落成日期為2023年12月31日。發展商早前宣布項目本周公布首張價單，涉及 不少於67伙，涵蓋開放式至三房間隔。

另一獲批預售項目為會德豐旗下茶果嶺KOKO HILLS發展項目3B期，涉及444伙，預計落成日期為2024年6月30日。至於項目3A期KOKO ROSSO全盤392伙，早前已進行兩輪銷售，累沽出近78%。

上月僅一宗預售申請 為房協安達臣道項目

另外，2月只接獲一份預售樓花同意書新申請，涉422伙，較1月的45伙升逾8倍。新申請為香港房屋協會（房協）旗下觀塘安達臣道居屋（R2區3號）項目，涉422伙，預計落成日期為2025年12月31日，樓花期約33個月。此為房協於區內首個資助出售項目。

截至2月底約有43個項目正待批預售樓花同意書，涉及19,486伙，按月減少357伙或1.8%。