華懋何文田瑜一1B期涉183伙　主打兩房　最快本周公布樓書

華懋集團及港鐵（0066）合作發展的何文田站上蓋項目瑜一，涉及三期，華懋集團銷售總監封海倫今日（6日）表示，瑜一第1A、1B及1C期均已獲批預售文件，現將率先推出項目第1B期，涉及183伙，佔七成為兩房戶型，最快本周公布樓書、或下周開價。



最快下周開價 或月內推售

華懋集團銷售總監封海倫表示，計劃先推出瑜一第1B期，提供183伙，戶型涵蓋一房至四房間隔，實用面積由336至1,234平方呎，主打兩房戶型，佔近七成、即123伙；另一房佔10伙；三房佔46伙；四房佔4伙。不設開放式戶型。

封海倫續指，項目第1B期最快本周上載樓書，並隨即開放兩個示範單位，最快下周公布首張價單，有機會3月內推售。她續指，由於地段罕有，屬豪宅區及地鐵上蓋，定價將參考何文田一手新盤、九龍塘及港島南住宅項目。

她又預告，若市況良好項目，第1C期亦有機會緊接推出，1A期亦有望今年內推售。

華懋集團銷售總經理陳慕蘭表示，瑜一1B期屬於第3座，分別由3A及3B座組成，其中3A座面向西九龍方向，而3B座則面向東九龍方向。

另此期數設有3款、合共16伙的特色戶型，包括7伙頂層特色單位，實用面積由336至1,234平方呎、兩伙天際特色單位，實用面積為1,234平方呎，以及7伙平台特色單位，實用面積由422至898平方呎。

瑜一全盤分為三期（1A、1B及1C期）發展，合共提供844伙，預計關鍵日期為2024年中。

瑜一1B期戶型分布。