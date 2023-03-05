NOVO LAND 2B期加推180伙　折實售423萬起　周三次輪銷售

新地（0016）屯門NOVO LAND 2B期周六（4日）進行首輪銷售352伙，即日全數沽清。發展商隨即加推180伙，並公布於（8日）進行次輪銷售171伙，折實售價由423萬元起。



項目新加推4號價單，涉180伙，價單定價497.9萬至1,101.9萬元，價單呎價由15,569元至18,744元；扣除即供最高15%折扣後，折實售價由423.22萬至936.62萬元，折實呎價13,234元至15,932元，是次包括首度推出的特色戶、涉5伙，位於2樓花園層連平台。

↓↓周六首輪銷售場面↓↓

入場單位為Arreso第1B座3樓J室，實用面積300平方呎，一房間隔，折實售價為423.22萬元，折實呎價約14,107元；呎價最低則為Arreso第2座3樓A2室，實用面積678平方呎，三房套梗廚單位，折實售價897.26萬元，折實呎價約13,234元。

發展商亦公布新一份銷售安排，定於周三（8日）作次輪銷售，推售171伙，折實售價由423.22萬元起。銷售同設3組A組大手買家時段，之後為B組買家揀樓。次輪銷售將於周一晚上8時截票。

項目早前已推出3張價單，合共352伙，折實售價425.51萬至947.32萬元，折實呎價12,780元至14,823元。

↓↓NOVO LAND 2B期示範單位↓↓

+ 5