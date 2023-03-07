林海山城本月收樓　周六招標53伙　增「先租後買」計劃

由希慎（0014）及香港興業國際（0480）合作的大埔林海山城，剛獲批滿意紙，發展商宣布本月陸續安排買家收樓，並推出53個單位，於本周六3月11日以招標形式發售。

希慎興業寫字樓業務及住宅業務總監葉慕貞指，林海山城剛獲批滿意紙，今天（7日）上載銷售安排10號，推出53伙，包括34個標準單位、6個頂層連天台特色戶，以及11個地下連花園特色單位，實用面積由1,028至2,745平方呎，屬兩房一套房至四房三套房間隔。

推出物業亦包括兩幢洋房，實用面積為3,322及3,245平方呎，為五房雙套房。上述批次單位將於3月11日以招標方式發售。

香港興業林紅（左）、希慎興業葉慕貞。

香港興業業務拓展及市務總經理林紅指，現推出新付款計劃，包括210天長成交期優惠，買家於簽訂臨時買賣合約時，支付樓價5%作為臨時訂金，其後於臨時合約簽訂日期的30日內、60日內、90日內、120日內及180日內，分5次各支付樓價1%作為加付訂金，餘款樓價的90%於210日內支付。

推三年免息免供貸款

另外，又推「先租後買」計劃及現有租客置業計劃，視乎所選擇的付款計劃，準買家最早於租用物業後的首日至39個月内購入單位，最高可享全額租金回贈；另提供「三年免息免供靈活第一按揭貸款」計劃，最長貸款期可達1,095日（即約三年），最高貸款額為樓價85%。

林海山城自去年8月推出後，迄今以招標形式售出共17伙，套現約4.35億元，平均成交呎價為18,344元。