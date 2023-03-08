南豐廣場複式戶2088萬沽　年半劈逾千萬　造價仍創新高｜多相

二手市場轉活，將軍澳錄得一宗大額成交。南豐廣場一伙四房複式戶，放盤一年半、劈逾1,000萬至2,088萬元沽出，帳面仍大賺約650萬元離場，造價更創下屋苑新高。

香港置業首席分區董事劉浩勤表示，南豐廣場第2座頂層連天台戶， 屬四房套房複式單位，實用面積1,550平方呎，連約562平方呎天台，座向南。

業主因有意套現換樓，於2021年7月起以3,100萬元放盤，及後五度下調叫價，至去年10月份叫價為2,580萬元，最終單位近日以2,088萬元沽出，呎價13,471元，造價創下屋苑新高。而單位放盤逾一年半，累劈1,012萬元或33%。

↓↓南豐廣場成交單位直撃↓↓

+ 10

參考對上一宗同類複式單位成交，已是2019年，成交價1,690萬元，即相隔四年同類單位漲價398萬或23%。另外，據個別網上銀行估價顯示，上述單位估價為2,375萬元。

從相片可見，單位連雅致裝修及少量訂製家具，內置樓梯連接上下層，外望為開揚海景及運動場。天台空間亦非常寬落。

據悉， 原業主於2011年以1,438萬元購入上址，持貨近十二年，是次轉手帳面獲利約650萬元，單位期內升值約45%。