白石角雲滙三房假蝕讓？　原業主當年一手買入獲樓價31%回贈

白石角半新盤雲滙新錄一宗二手成交，涉及的三房單位以1,042萬元售出，帳面計貶值242萬元或18.8%，但原來原業主四年前一手買入單位時，獲得高達樓價31%的現金回贈，最終仍賺近百萬元離場。

中原地產分行經理曾嘉匯表示，雲滙1期5座中層B2室，實用面積786平方呎，三房連套房間隔，在七、八個月前推出放盤，當時叫價1,100萬元，近日經議價後以1,042萬元沽出，呎價約13,257元。新買家為用家。

原業主「先買後賣」換樓

據悉，單位原業主近一年已換樓、買入其他單位，並繳付高達樓價15%的「辣招稅」，故希望盡快賣出雲滙單位套現，以取回相關稅款。加上該名業主經常往來內地，見近月兩地落實通關，遂回港加快處理賣樓事宜。

據知，單位內櫳新淨，大致維持發展商一手交樓標準的狀態，另提供少量傢具。

一手買入獲回贈樓價31% 料仍賺150萬

而原業主於2019年以1,284萬元一手購入上述單位，持貨約四年轉售，現帳面計，需要蝕約242萬元，單位期內貶值約18.8%。

不過，翻查資料，原業主向發展商一手買入上述單位時，合共獲得高達樓價31%的現金回贈，當中包括印花稅現金回贈（樓價10%）、付清樓價現金回贈（樓價8%）、提前付清樓價現金回贈（樓價6%）、One-to-one 現金回贈（樓價5%）、新地會優惠（樓價1%）及家庭現金回贈（樓價1%）等等。

以此計算，當時實際買入價為約886萬元，反映是次沽貨，扣除佣金等雜費後，料仍獲利約100萬元。