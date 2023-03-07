粉嶺千呎花園複式戶1100萬沽　呎價9200元平過上水公屋｜多相

北區大型低密度屋苑呎價仍低水。粉嶺萬豪居一伙地下連花園複式戶，新近以1,100萬元易手，成交呎價僅9,228元，比鄰區上水公屋太平邨的呎價更平。

中原地產分行區域營業經理林偉明表示，上述成交為萬豪居雙座數地下連花園複式戶，實用面積1,192平方呎，採三房連套房間隔，連約883平方呎花園。單位兩個月前推出放盤，初時開價約1,280萬元，及後降價至1,180萬元，最終經議價後，單位連車位以1,100萬元易手，成交呎價9,228元。

↓↓萬豪居複式戶直撃↓↓

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兩個月前放盤 每呎叫價1.07萬

林偉明指，新買家為區內換樓客，見近日大市氣氛向好，怕遲買會貴，把握機會入市。據了解，原業主於2002年以352萬元購入上址，持貨約二十一年，是次易手帳面獲利約748萬元離場，單位期內升值約2.1倍。萬豪居現時有約4個放盤，入場費約1,300萬元起。

萬豪居位於粉嶺裕泰路9號，屬低密度屋苑，共有25座及洋房20間，提供70個單位。屋苑甚少二手買賣，去年全年僅錄兩宗成交，如面積同為1,192平方呎的單座連花園複式戶，去年12月以1,076萬元易手，呎價約9,027元。

翻查同區公屋成交資料，如鄰近的上水公屋太平邨，去年中一伙靚裝兩房單位以自由市場價410萬元沽出，成交呎價達約9,600元，反映上述萬豪居複式戶呎價，比公屋更平。