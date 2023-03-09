雨後明日起收票　料下周首輪銷售　夥中原推按揭優惠

剛於周二開價的星星地產（1560）旗下元朗雨後（After The Rain），將於明日（9日）起正式開始收票，預計下周進行首輪銷售。

示範單位首日錄約500參觀人次

星星地產銷售及推廣董事總經理廖漢威今表示，項目將於明日開始收票，預計下周進行銷售，又指很大機會短期加推新一批單位，料將輕微加價，實際加幅視乎收票反應再決定。

他又透露，雨後示範單位昨日起已對外開放，截至昨晚6時半暫錄約500參觀人次。

星星地產廖漢威（右三）指，雨後很大機會短期加推新一批單位，或輕微加價。

中原按揭：現金回贈為貸款額2.3%

為配合項目銷售，中原按揭董事總經理王美鳳表示，經中原買入雨後的單位，可享「雨後AFTER THE RAIN」置抵按揭優惠，該按揭計劃全期按息低至H加1.3%，實際按息以封頂息計低至3.375% （封頂息率: P減2.5%（P等於5.875%））。

按揭計劃並設有現金回贈達貸款額2.3%，買家並享Mortgage–Link（按揭存款掛鈎）戶口，存息與按息相同，有利於以高存息收入抵銷按息支出。

陳永傑料3月一手成交量衝破3000宗

至於中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，發展商爭相推盤，於競爭下開價克制，成功激發壓抑三年的購買力爆發。他指，3月至今一手市場累錄逾850宗成交，直逼2月全月約903宗，料全月一手成交量有機會衝破3,000宗，有望創六年半新高。