NOVO LAND開賣｜為方便家人「湊B」 準爸爸斥630萬購兩房戶
撰文：黃祐樺
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新地（0016）屯門兆康NOVO LAND 2B期今日（8日）進行次輪銷售171伙，折實售價由423萬元起。項目截收9,957票，超額認購約57倍。約在下午4點半前，售樓處現場已有逾百名準買家及代理排隊等候揀樓。買家之一黃先生，
黃先生：見樓市回穩感安心
現居於港島區的黃先生，屬首次置業人士，今日買入一個價值約630萬元的兩房單位，打算作自住。他透露，去年見樓市不穩，缺乏入市信心，不過現在見樓市有回穩跡象，感到安心，遂決定加快入市。
而是次入市主要因為太太已懷孕，故決定搬入屯門區，方便家人照顧，加上NOVO LAND價錢吸引，並睇中項目會所規模大，活動空間多，有利小朋友日後玩樂。他認為，放寬印花稅稅階有助節省數萬元的稅款，認為對今次入市也有幫助。
↓↓次輪銷售現場↓↓
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次輪賣171伙 一房折實入場423萬起
今日次輪銷售171伙，包括一至三房間隔，實用面積由277至678平方呎，折實售價由 423.21萬至936.61萬元，折實呎價13,234元至15,932元。當中，入場單位為Arreso第1B座3樓J室，實用面積300平方呎，一房間隔，折實售423.22萬元，折實呎價約14,107元。項目上周六進行首輪銷售352伙，即日沽清，發展商隨即加推180伙。
，↓↓NOVO LAND 2B期示範單位↓↓
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整個NOVO LAND項目提供多少伙?
NOVO LAND分6期而建，提供4,585伙，當中1A期提供824伙，1B期800伙，2A期929伙，2B期729伙，3A期534伙，3B期769伙。
NOVO LAND的校網?
屯門區（小學：70、中學：NT3 )
NOVO LAND的配套?
屋苑有近40萬平方呎園林會所，另有商場NOVO Walk，佔地約5萬平方呎，提供約40間商舖，預計2024年中開幕。