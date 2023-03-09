NOVO LAND 2B期即晚加推189伙　折實售429萬起　周日賣第三輪

新地（0016）屯門兆康NOVO LAND 2B期昨日（8日）進行次輪銷售171伙，即日沽出165伙，佔次輪可發售伙數的96%，餘下6伙未沽。連同首輪沽清的352伙計，NOVO LAND 2B期短短五天共售出約517伙，佔全盤單位總數729伙的71%。



新地雷霆及陳漢麟。

即晚加189伙 周日展開新一輪銷售

發展商昨即晚加推第5號價單，涉189伙，實用面積由282至678平方呎，價單定價由505.1萬至1,115.5萬元，價單呎價15,854元至18,698元，折實售價由429.33萬至948.17萬元，折實呎價13,476至15,893元。

當中， 入場單位為2座6樓G室，實用面積298平方呎，折實售價429.33萬元。

另同步公布銷售安排，落實本周日（12日）盡推第5號價單的189伙。銷售於早上9時於環球貿易廣場進行。設有A組大手買家時段，需最少買一伙三房或最少兩個但不多於4個的指定單位。至於B組買家屬散客， 最多一伙指定一房或最少一個但不多於4個的指定單位。

↓↓次輪銷售現場↓↓

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