NOVO LAND 2B期即晚加推189伙 折實售429萬起 周日賣第三輪
撰文：黃祐樺
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新地（0016）屯門兆康NOVO LAND 2B期昨日（8日）進行次輪銷售171伙，即日沽出165伙，佔次輪可發售伙數的96%，餘下6伙未沽。連同首輪沽清的352伙計，NOVO LAND 2B期短短五天共售出約517伙，佔全盤單位總數729伙的71%。
即晚加189伙 周日展開新一輪銷售
發展商昨即晚加推第5號價單，涉189伙，實用面積由282至678平方呎，價單定價由505.1萬至1,115.5萬元，價單呎價15,854元至18,698元，折實售價由429.33萬至948.17萬元，折實呎價13,476至15,893元。
當中， 入場單位為2座6樓G室，實用面積298平方呎，折實售價429.33萬元。
另同步公布銷售安排，落實本周日（12日）盡推第5號價單的189伙。銷售於早上9時於環球貿易廣場進行。設有A組大手買家時段，需最少買一伙三房或最少兩個但不多於4個的指定單位。至於B組買家屬散客， 最多一伙指定一房或最少一個但不多於4個的指定單位。
↓↓次輪銷售現場↓↓
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整個NOVO LAND項目提供多少伙?
NOVO LAND分6期而建，提供4,585伙，當中1A期提供824伙，1B期800伙，2A期929伙，2B期729伙，3A期534伙，3B期769伙。
NOVO LAND的校網?
屯門區（小學：70、中學：NT3 )
NOVO LAND的配套?
屋苑有近40萬平方呎園林會所，另有商場NOVO Walk，佔地約5萬平方呎，提供約40間商舖，預計2024年中開幕。