元朗雨後開價　首批68伙　折實入場396萬起　最貴一伙逾1100萬

星星地產（1560）旗下元朗雨後（After The Rain）今日（7日）公布首張價單，涉及68伙，折實平均呎價14,491元，折實入場價由395.87萬元起，屬開放式戶。發展商指，是次屬「雨後陽光價」，認為定價克制，明午對外開放示範單位及收票。



發展商：雨後陽光價

首批68個單位，實用面積由276至717平方呎，包括開放式至三房套房，當中開放式佔8伙、 一房佔28伙、兩房佔28伙、三房佔4伙。

價單定價由421.15萬至1,218.61萬元，價單呎價由14,243元至17,379元。以最高折扣6%計，折實售價395.87萬至1,145.5萬元，折實呎價13,388元至16,336元。當中，最貴一伙為8樓E室，實用面積717平方呎，三房間隔，折實售價1,145.49萬元，折實呎價15,976元。

星星地產主席及首席執行官陳文輝表示，將於明午2時開放示範單位及接受認購登記，最快下周開售。至於星星地產銷售及推廣董事總經理廖漢威形容，首張價單為「雨後陽光價」，認為價錢較同區一手有輕微折讓，認為定價克制，將視乎市場反應考慮加價。

去年10月錦田新盤入場391萬起

參考元朗區新盤，較近期推出有錦田PARK YOHO BOLOGNA，去年10月推首批50伙，折實平均呎價13,088元，開放式戶入場價390.89萬元起，雨後入場門檻與之相若。

此外，元朗站The YOHO Hub2021年12月公布首張價單203伙，折實平均呎價為19,899元，一房戶折實售685.1萬元起。而位置與雨後較近的半新盤，可參考朗城滙，位朗屏站旁邊，於2018年10月公布首批144伙，折實均價15,832元，一房單位折實售480.93萬元起。

同區二手呎價徘徊1.4萬至1.7萬

至於二手成交呎價方面，鄰近的朗屏8號、朗城滙及世宙，近期呎價徘徊1.4萬至1.7萬元；而YOHO Town、YOHO Midtown及Grand YOHO則介乎1.5萬至1.7萬元不等，為上述均屬大型屋苑。

雨後位於元朗宏業西街21號，距朗屏站約8至10分鐘步程，靠近工業區，項目提供335個單位，標準樓層每層設17伙，涵蓋開放式至三房間隔戶型，實用面積由276至約720平方呎。項目預計今年12月底落成，樓花期約十個月。

↓↓雨後三房示範單位↓↓