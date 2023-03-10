單偉豹九龍塘兩幢萬呎豪宅　下周提價千萬再供拍賣｜直擊

本地豪宅市場轉旺，由路勁（1098）前主席單偉豹私人持有的九龍塘喇沙滙及皇廷滙兩幢逾萬呎豪宅，今年2月份透過私人拍賣行推出，惟未獲承接。據悉，業主單偉豹新近提價1,000萬至2,000萬元重新推出，安排於下周三再次供拍賣，底價分別達3.78億及3.38億元。



皇廷滙洋房設中空大廳、私人泳池

上述兩幢豪宅物業，將由忠誠拍賣於下周三推出，金額較大為喇沙利道38號皇廷滙A號洋房，實用面積10,945平方呎，屬五房五套間隔，上月開價為3.68億元，目前已調升至3.78億元，即提高底價1,000萬元或2.7%。洋房現況交吉，屋內沒有提供傢具，地下樓層設有中空大廳，戶外設私人泳池。

據資料顯示，上述洋房在2015年價單定價為5.5億元，期後多次調整價單。直至去年4月推出的1Q號價單，定價下調至4.38億元，呎價40,018元，今次拍賣開價，較去年低約6,000萬元。

↓↓皇廷滙A號洋房↓↓

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喇沙滙豪宅原為兩伙複式戶 合併出售佔地1.16萬呎

至於另一幢洋房為喇沙利道25號喇沙滙B室豪宅，實用面積11,679平方呎，連182平方呎平台及2,196平方呎天台，連同庭園B及B1、B2車位拍賣。豪宅原為地下連1樓B室、2樓至3樓B室兩個複式單位，不過是次出售為整幢B室，即地下至3樓B室連天台物業。

此B室豪宅上月開價3.18億元，最新已上調至3.38億元，即加價2,000萬元或約6.3%，此室同樣現況交吉，未有提供傢具。據資料顯示，此B室豪宅於2021年12月價單定價為3.738億元，每呎32,006元，今次開價較2021年價單定價低3,580萬元。

代理：業主看好通關 趁勢加價重新拍賣

代理表示，上述兩幢洋房在上月推出拍賣時，反應較淡靜，其中皇廷滙A號洋房未獲承價，而喇沙滙B室豪宅則獲一口承價。據業主透露，近月中港兩地通關，前往參觀的內地睇樓客有增加，因此決定略為調整叫價重新拍賣。

↓↓喇沙滙B室豪宅↓↓