張衛健爾登豪庭單位提價2%放租　博7.2厘回報｜單位直撃

近年長駐內地發展的藝人張衛健，在港持有逾億元物業。其中一伙早年買入的長沙灣爾登豪庭三房單位，近月於市場上放租，意向月租約3.38萬元，較舊租金上調2.4%。如以此租金水平成功租出，料可享逾7厘回報。



單位曾由張衛健及母親自住

據悉，上述單位為爾登豪庭1座中層A室、連車位，實用面積1,063平方呎，採三房間隔，早年曾由張衛健及其母親居住，其後改為出租。單位在2021年12月曾以每月約3.3萬元租出，近月租約完滿，張衛健重新推出招租，意向月租上調至約3.38萬元，漲幅約2.4%。

↓↓爾登豪庭單位直撃↓↓

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2007年565萬買入 連特色裝修

資料顯示，張衛健早於2007年4月份透過個人名義以565萬元購入上址。若單位以目前意向月租成功出租，以買入價計算，回報高達7.2厘。參考個別銀行網上估價資料，單位現時的估價約為1,140萬元，較當年買入價高出超過一倍。

從相片可見，單位連有特色裝修，及少量傢具，大廳空間闊落，外望為山景。至於爾登豪庭位於長沙灣大埔道363號，2001至02年入伙，僅82伙，屬低密度屋苑。

擁逾億元物業 曾大手掃3伙嘉亨灣

張衛健在港持有不少物業，價值逾億元。如2010年底他與其妻子張茜，以近3,000萬元連購入西灣河嘉亨灣3個單位，2014年他又斥4,085萬元買入跑馬地雲暉大廈一個中高層單位，大多用作長線收租。

數到沽貨，2020年他以1,035萬元沽出上水歐意花園一幢洋房，較其1997年買入價1,180萬元計，帳面需蝕145萬元。有報道指，該洋房樓價貶值或因其弟於該屋內猝死有關。