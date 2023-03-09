恒大許家印山頂布力徑大宅淪銀主盤　現推出招標　市值8.8億

恒大（3333）近年陷入債務危機，其創辦人許家印及相關人士持有的山頂布力徑10號B座大宅，去年11月被接管。接管人近月委託代理出售該大宅，定於3月下旬截標。據悉，大宅市值達8.8億元，近月接獲數十組客查詢，當中三成為內地人士。



負責招標事宜的中原地產及世邦魏理仕表示，山頂布力徑10號B座大宅，將按現狀交吉出售，並計劃於3月下旬選定買家，又表示至今已接獲數十組客查詢，當中超過六成屬本地老牌家族及超級富豪，餘下約三成為國內客。

據《香港01》去年11月報道，上述山頂布力徑10號B座大宅，由許家印透過離岸公司迂迴控股，曾出租多年，2021年10月抵押予中國建設銀行（亞洲），以作當時過期未付的2.6億美元債券寬限。去年11月大宅被中國建設銀行（亞洲）接管。

大宅的實用面積約5,171平方呎，以目前市值8.8億元計，呎價約170,180元。

事實上，許家印在2010年透過公司轉讓形式，向新世界（0017）購入多間布力徑洋房。其中，10號C座大宅面積約5,433平方呎，由許家印直接控股，並用作自住，2021年亦抵押了予財務公司歐力士。

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六成查詢為本地老牌家族、超級富豪

就山頂布力徑10號B座大宅今推出招標，世邦魏理仕資本市場部主管甄浚岷表示，由於中港兩地通關，經濟逐步復常，加上美國加息估計將近見頂，豪宅市場被看高一綫。至於中原地產高級區域營業董事李卓雄則指，今年首兩個月，全港一手及二手5,000萬元以上成交錄得約96宗，當中洋房成交佔14宗，豪宅成交活躍，上述放盤亦備受市場關注。