Swatch Group月租百萬進駐中環4層巨舖　料開設Omega旗艦店

由「戲院大王」陳俊巖家族持有、三年前完成重建的皇后大道中54至56號商廈豐樂行，其地下至三樓合共4層、面積逾8,000平方呎的巨舖，在今年一月份市傳成功租出，最新有消息透露，該巨舖新租戶為瑞士鐘表集團Swatch Group，舖位將會用作旗下名錶品牌Omega的旗艦店，月租高達100萬元，較早前市傳的80萬元高出25%。



近三年一直交吉 意向月租180萬降至120萬

上址為皇后大道中54至56號商廈豐樂行地下、一樓、二樓及三樓，每層面積均超過2,000平方呎，合共總面積約8,535平方呎。一月份市傳該4層巨舖以約80萬元租出予售賣鐘錶珠寶的零售商，惟最新消息透露，項目將會由Swatch Group旗下Omega租用作旗艦店，月租達100萬元。

早前有代理指，該幢商廈在2020年初已完成重建，惟過去三年一直受疫情影響，期間一直空置。2021年中至2022年9月期間，業主把地下至三樓合共4層樓面推出招租，意向月租一直維持在180萬元。及後在9月底，該舖位意向月租大幅降至120萬元。

陳俊巖家族成員 近年斥逾億買舖

資料顯示，豐樂行為一幢業權統一、樓高22層的商廈，總樓面約35,867平方呎，樓上寫字樓每層面積約1,428平方呎。大廈業主為南源有限公司，其公司董事包括陳榮裕、陳榮美及陳榮民，均為「戲院大王」陳俊巖家族成員。

陳俊巖家族早年購入多幢市區貴重商廈。而近年於中環區亦有入市，如2021年9月份以1.15億元買入中環德輔道中113號遠東發展大廈地舖，成交呎價9.9萬元。