鷹君第三代羅寶璘6200萬買淺水灣豪宅　家族成員年內1.9億掃貨

鷹君（0041）主席羅嘉瑞的家族成員近月頻頻入市，包括於2月中旬以6,450萬及6,200萬元買入東半山松柏新邨及淺水灣道海峰園各一個單位，若連同1月份以6,100萬元買入的另一伙松柏新邨單位，合共斥資近1.9億元買入3伙豪宅。



鷹君第三代6200萬購淺水灣豪宅

最新成交個案為淺水灣道海峰園低層戶，實用面積1,961平方呎，今年2月中易手，成交價6,200萬元，呎價約3.16萬元，新買家為LO BO LUN KATHERINE，跟鷹君主席羅嘉瑞之大女兒羅寶璘同名，料為同一人，羅寶璘為香港逸東酒店（Eaton Hotel）創辦人。原業主於2009年以3,180萬元買入上址，現帳面獲利3,020萬元或近1倍。

海峰園有不少政商界名人業主，包括前律政司司長鄭若驊、藝人梁朝偉及歌手鄭秀文。

專揀松柏新邨、海峰園等老牌豪宅

至於另一伙購入的為松柏新邨A座低層02室連車位，實用面積2,363平方呎，在2月中6,450萬元成交，呎價約2.73萬元，新買家為LO, NICHOLAS CHUN NGAI，料為羅嘉瑞家族成員。單位原業主為冠忠巴士（0306）黃氏家族，於1996年以1,710萬元購入，現帳面升值4,740萬元或2.8倍。

事實上，羅嘉瑞孻女羅寶瓊，今年1月中率先入市，買入松柏新邨A座中層1室，成交價6,100萬元，呎價25,815元。合計三宗入市個案，羅氏家族成員短短一個月內先後以約1.875億元購入3伙港島豪宅。