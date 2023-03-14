陳少霞首置入市　斥3200萬購大埔康樂園洋房｜單位直撃

九十年代飾演電視劇《笑傲江湖》岳靈珊（小師妹）而走紅的前藝人陳少霞，新近透過首置名義以3,200萬元買入大埔康樂園一幢洋房。



洋房連雅致裝修 呎價1.9萬

上述洋房為康樂園26街雙號屋，實用面積1,627平方呎，採三房間隔，附有私家花園約1,800平方呎。洋房早前叫價3,350萬元，直至上月15日以3,200萬元易手，成交呎價19,668元。從相片可見，洋房連有雅致裝修。

↓↓康樂園成交洋房↓↓

資料顯示，上述洋房新買家為陳少霞（CHERIE），是次入市繳付稅款約136萬元，佔樓價約4.25%，反映她是以首置名義入市。至於上一手業主於2011年以2,800萬元買入單位，是次沽貨帳面升值約400萬元，升幅14%。

2016年下嫁「中國法拉利之父」

現年46歲的陳少霞，九十年代出道，曾於無綫、亞視拍劇。最令觀眾印象深刻為飾演《笑傲江湖》 的岳靈珊（小師妹）、《鹿鼎記》的雙兒，以及《倚天屠龍記》的殷離（蛛兒）。

陳少霞在2016年與有「中國法拉利之父」之稱的李文輝結婚，成為「8億闊太」，並於2019年誕下女兒。