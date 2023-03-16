中建上水地擬建969伙　規劃署不反對　愛園別墅作住客會所

中建企業許世勳家族去年5月就一幅位於上水客家圍以南的「綜合發展區」用地，向城規會申請興建969個住宅單位，以及100個安老院舍床位。地盤內的一級歷史建築物愛園別墅將作保留。規劃署表示，原則上不反對上述發展方案，方案將於明日交由城規會審議，預計獲「開綠燈」通過。



愛園別墅擬作會所 古蹟辦、發展局沒有意見

有關當局指，發展方案與「綜合發展區」用地的規劃意向沒有衝突，又指古洞北及粉嶺北新發展區，以至大頭嶺公營房屋發展計劃，早前預計不會對周邊造成無法克服的交通影響，因此對上述申請個案沒有負面評論。

至於地盤內的一級歷史建築物愛園別墅，將會獲保留用作住客會所的一部分，古蹟辦、發展局對此均表示沒有意見。

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設安老院舍、提供100個宿位

上述地皮佔地約34.04萬平方呎，擬以地積比率約4.39倍發展7幢樓高25至32層高的住宅及綜合用途大廈，以及一幢會所，落成後住宅樓面約138.21萬平方呎，非住宅樓面則約2.91萬平方呎。整個項目提供1,127個車位。

上述申請地盤內的一級歷史建築物愛園別墅將會保留，用作住客會所，並提供一個有100個宿位的安老院舍，以回應當區對社福設施的需求，而該設施的樓面空間將免計算於最高地積比率。

愛園別墅。（網上圖片）

早年多次向城規會申請發展

翻查資料，中建企業許世勳家族早年已就上述用地向城規會申請以地積比率3.6倍發展，興建816伙，不過2017年10月被城規會否決，至2018年1月份把上述發展項目的密度降低約兩成，單位數目減至676伙，再向城規會遞交申請。

許世勳在2018年12月去世，城規會於2019年6月表示該宗發展申請不繼續處理。其兒子許晉亨同年12月再度提出申請，擬以地積比率約3倍發展，可建樓面面積高達96.4萬平方呎，涉及7幢17層至23層高的商住大廈。