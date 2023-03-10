長和青衣聯合船塢申建逾1.5萬伙　擬建「新黃埔花園」

長和（0001）於2021年8月收購太古（0019）旗下香港聯合船塢50%權益，完成收購後，長和將全資擁有聯合船塢公司及用地，當時市場料長和或將地皮改劃成住宅項目，複製成另一個「黃埔花園」。據最新資料，長和持有的香港聯合船塢集團，向城規會提出修訂大綱圖，建議把位於青衣的香港聯合船塢，連同其北面的政府土地，一併改變用途，作為大型綜合私人住宅及公共房屋發展，預計共提供15,075伙。



項目位於青馬大橋、青衣西北交匯處一帶

申請方建議，把青衣西部、位於西草灣路的香港聯合船塢，連同其以北已經閒置多年的政府土地，一併發展公私營住宅，並設有遊艇俱樂部和社區設施。

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34幢私樓涉逾萬伙 另設遊艇俱樂部

整個項目的佔地逾19.9公頃（214.39萬平方呎），位於青馬大橋、青衣西北交匯處的位置，面積略比銅鑼灣維多利亞公園大，申請人建議分為南面和北面地盤。南面地盤屬於香港聯合船塢所在，擬興建私人住宅及遊艇俱樂部，將興建約34幢27至48層（包括地庫）住宅大樓，提供約10,371個私人住宅單位，涉及的住宅樓面面積595.22萬平方呎，並會設有商業、幼稚園和社區設施，提供20.66萬平方呎。

10幢公營房屋涉4704伙 擬建一所小學

至於北面的政府土地，則會用於興建公營房屋，估計可以興建約10幢約22至34層住宅大樓，提供約4,704個單位，並包括一所小學等。住宅樓面涉及約202.8萬平方呎，非住宅部分則有約11.29萬平方呎。該項目尚包括延伸和擴闊西草灣路，亦會有一條長約1.4公里、15米闊的海濱長廊，由私人發展部分延伸至公營房屋部分，讓公眾使用。

青衣聯合船塢申建逾1.5萬伙，擬建「新黃埔花園」。（資料圖片）

申請人香港聯合船塢集團指出，在《香港2030+》的規劃遠景與策略下，政府有意打造交椅洲人工島為第三個核心商業區 。上述申請地點，距離政府研究中的交椅洲人工島北部僅約5公里，橫跨馬灣海峽，未來將成為維港都會的一部分。此外，隨着重建香港聯合船塢，亦可以提供一條車輛通道，通往北面的政府土地，以釋放其發展潛力。

上述發展項目位處海濱，申請人同時提出一系列的設計，包括建築物高度採用階梯式發展，由內陸至海濱遞減，住宅亦會由青馬大橋兩旁後移不少於80米；而因應南面地盤須考慮工業與住宅用途地帶接鄰的相容和安全問題，相關的住宅大樓會後移不少於100米，以作為緩衝區。