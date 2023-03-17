強拍收購｜新世界底價逾21億統一尖沙咀漢口大廈業權

新世界發展（0017）或有關人士收購的尖沙咀漢口大廈，今日（17日）舉行強制拍賣，發展商代表以底價21.34億元投得，成功統一大廈業權。以項目總樓面約14.1萬平方呎計算，每呎樓面地價約1.5萬元。

漢口大廈位於漢口道43至49A號，為一幢於1959年落成的11層高的商住物業，地盤面積約11,565平方呎，地下為商舖，樓上1至10樓為住宅。申請人於2019年入稟申請強拍，當時持有逾88.59%業權，而在今年2月份，其業權份數已增至逾98.24%，尚餘兩個住宅單位有待收購。

尖沙咀漢口道43至49A號。（網上圖片）

四度收購餘下兩伙 去年7月提價14%至19%

上述項目若以地積比率約12.2倍重建發展，料可重建為一幢24層高、設有3層地庫的商廈，總樓面約14.1萬平方呎，即每呎樓面地價約1.5萬元。

文件顯示，發展商於2019年3月至2022年7月期間，曾四度向餘下兩個單位進行收購，最初出價1,457萬及1,245.5萬元，惟一年後降價至1,280萬及1,090萬元，減幅約12%。不過在2022年7月，出價再次提升至1,660萬及1,480萬元，即較最初出價高出14%及19%。