新盤周末約147宗成交　雨後佔76%　ST.GEORGE'S四房1.2億沽

周末再有新盤銷售，刺激成交量，連同貨尾成交計，周末（18、19日）兩天錄得約147宗一手成交，較上周約217宗回落32.2%。當中，元朗新盤雨後周末沽出112伙，佔總成交量約76%。



星星地產（1560）元朗雨後（After The Rain），周六首輪銷售143伙，累沽出111伙，佔可售單位近八成，套現逾約6.6億元。周日再沽出一伙，為19樓K室，實用面積371平方呎，屬一房間隔，成交價為573.1萬元，呎價為15,447元。

恒地（0012）粉嶺北ONE INNOVALE - Cabanna周六亦展開新一輪銷售，以先到先得形式發售128伙，即日沽出20伙，吸金逾一億元。

會計師擲逾千萬買KOKO HILLS兩房

會德豐旗下茶果嶺KOKO HILLS沽出一伙貨尾，為第5座1樓B室，實用面積519平方呎，屬兩房間隔，成交價為1056.5萬元，呎價為20,356元。據知，買家為中環上班的會計師，因睇中屋苑交通方便，故買入自住。

至於九龍建業（0034）將軍澳海茵莊園，周六推售12伙，即日沽出兩伙，套現1,079.8萬元。涉及為第2座21樓及15樓的B2及C1單位，實用面積分別為208及245平方呎，屬開放式間隔，成交價為582.4萬元及497.4萬元，呎價為28,000元及20,302元。

何文田ST.GEORGE'S MANSIONS四房1.2億沽

另外，市場不乏大額成交，信置（0083）何文田嘉道理道豪宅ST.GEORGE'S MANSIONS周末再沽一伙，為第1座20樓A單位，實用面積2,141平方呎，屬四房雙套間隔，成交價約1.2億元 ，呎價56,133元，成交價及呎價均創項目標準戶新高。

華懋集團旗下薄扶林碧麗軒一伙「撻訂貨」 亦以1.08億元重新沽出，呎價為40,816萬元，較撻訂前賣貴600萬元或6%。涉及為低座01座地下連一樓，實用面積2,646平方呎，屬屋苑面積最大的複式戶型，連裝修及傢具的示範單位，四套房間隔，連361平方呎私人花園。