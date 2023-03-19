飛揚二期兩日兩加推　累推出292伙　折實售307萬起

長實（1113）及新地（0016）合作的屯門飛揚第二期，今日（19日）再加推3號價單，涉及109伙，折實售價由316.5萬元起。項目至今已公布3張價單，合共292伙，佔此期單位總數的74%。



今日加推的109伙，包括74伙一房，20伙兩房及15伙三房，價單定價372.4萬至1,101.1萬元，價單呎價由13,227元至16,684元，折實售價由316.5萬至913.9萬元，折實呎價11,244元至14,181元。入場單位為5座G樓H室，折實售316.5萬元。

最快下周末開售

長實執行董事趙國雄表示，集團積極推出優質單位，並以合理價錢推售，期望幫助更多港人上車。長實營業部助理首席經理楊桂玲指，項目已推出3張價單、合共292伙，最快下周推出餘下單位，並公布銷售安排，最快下周末開售。

參考飛揚二期上周公布首張價單，涉88伙，折實售價由306.9萬至923.9萬元，折實呎價由11,042元至13,972元。整批折實平均呎價12,509元，較去年6月推出的飛揚一期首批折實均價15,050元平近17%，成為青山公路近三年來呎價最平的新盤。

項目周六（18日）加推95伙，折實平均呎價約12,647元，較首批折實均價輕微高1%，折實售價由313.1萬至928.4萬，折實呎價11,049元至14,357元。

↓↓飛揚兩房示範單位↓↓

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飛揚位於小欖青山公路大欖段170號，鄰近黃金海岸，設兩期、合共800伙，第一期短期將申請入伙紙，自開售至今累沽出238伙，套現13億元；至於第二期預計關鍵日期為2024年12月31日。