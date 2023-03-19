何文田瑜一1B期加推62伙　首推頂層特色戶　暫收逾3000票

由華懋集團及港鐵（0066）合作的何文田站上蓋項目瑜一第1B期，上周三公布首張價單後，今日（19日）加推62伙，折實平均呎價約26,398元，較首批的24,838元高約6%。截至今午約2時許，項目暫收逾3,000票，以首兩張價單共112伙計，超額近26倍。



加推62伙 一房折實售817萬起

今日公布的第二張價單提供62伙，涵蓋一房至三房，包括4伙一房單位、41伙兩房單位、17伙三房單位，實用面積336至941平方呎。

價單定價由961.4萬至3164.9萬元，價單呎價由27,118元至34,295元，項目設3種付款方法，扣除最高折扣15%後，折實售價由約817.19萬至約2,690.16萬元，折實呎價23,050元至29,151元。

華懋集團銷售總監封海倫（左）及華懋集團銷售總經理陳慕蘭。

今批售價最低一伙為第3B座26樓E室，實用面積336平方呎，一房連開放式廚房，折實售價為817.19萬元，折實呎價24,321元。

第二張價單首次推出頂層特色單位，位於3B座29樓E室，實用面積336平方呎、連248平方呎天台，一房連開放式廚房單位，價單定價1,046.9萬元，價單呎價31,158元，折實售價為889.86萬元，折實呎價26,484元。

示範單位有逾1.7萬人次參觀

發展商指，瑜一1B期共有16伙特色戶型，稍後將作招標安排。截至今日下午約2時許，項目暫收逾3,000票，當中約佔四成投資者，而示範單位累積有逾1.7萬人次參觀。

瑜一1B期至今公布兩張價單，合共推出112伙，佔該期數單位總數183伙的逾六成，包括全數10伙一房單位、74伙兩房單位及28伙三房單位，發展商指，有機會短期再度加推單位應市。

佔70%屬兩房戶 不設開放式單位

瑜一1B期提供183伙，涉一座大廈，分為3A及3B，戶型涵蓋一房至四房間隔，實用面積由336至1,234平方呎，主打兩房戶型，佔近七成。不設開放式戶型。項目又設16伙特色戶型，包括7伙頂層特色單位，兩伙天際特色單位，以及7伙平台特色單位。