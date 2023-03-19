何文田瑜一1B期加推62伙 首推頂層特色戶 暫收逾3000票
由華懋集團及港鐵（0066）合作的何文田站上蓋項目瑜一第1B期，上周三公布首張價單後，今日（19日）加推62伙，折實平均呎價約26,398元，較首批的24,838元高約6%。截至今午約2時許，項目暫收逾3,000票，以首兩張價單共112伙計，超額近26倍。
加推62伙 一房折實售817萬起
今日公布的第二張價單提供62伙，涵蓋一房至三房，包括4伙一房單位、41伙兩房單位、17伙三房單位，實用面積336至941平方呎。
價單定價由961.4萬至3164.9萬元，價單呎價由27,118元至34,295元，項目設3種付款方法，扣除最高折扣15%後，折實售價由約817.19萬至約2,690.16萬元，折實呎價23,050元至29,151元。
今批售價最低一伙為第3B座26樓E室，實用面積336平方呎，一房連開放式廚房，折實售價為817.19萬元，折實呎價24,321元。
第二張價單首次推出頂層特色單位，位於3B座29樓E室，實用面積336平方呎、連248平方呎天台，一房連開放式廚房單位，價單定價1,046.9萬元，價單呎價31,158元，折實售價為889.86萬元，折實呎價26,484元。
示範單位有逾1.7萬人次參觀
發展商指，瑜一1B期共有16伙特色戶型，稍後將作招標安排。截至今日下午約2時許，項目暫收逾3,000票，當中約佔四成投資者，而示範單位累積有逾1.7萬人次參觀。
瑜一1B期至今公布兩張價單，合共推出112伙，佔該期數單位總數183伙的逾六成，包括全數10伙一房單位、74伙兩房單位及28伙三房單位，發展商指，有機會短期再度加推單位應市。
佔70%屬兩房戶 不設開放式單位
瑜一1B期提供183伙，涉一座大廈，分為3A及3B，戶型涵蓋一房至四房間隔，實用面積由336至1,234平方呎，主打兩房戶型，佔近七成。不設開放式戶型。項目又設16伙特色戶型，包括7伙頂層特色單位，兩伙天際特色單位，以及7伙平台特色單位。
瑜一由哪個地產發展商發展？
瑜一由華懋集團及港鐵（0066）合作發展，屬港鐵何文田站二期；2018年推出招標，華懋擊敗其餘七個財團奪得，當時單是補地價已涉逾74億，賣樓收益更要與港鐵分紅，分紅比例達這個數。
瑜一的認購登記程序有何特別？
為減少紙張浪費，瑜一的認購登記程序採用專用手機應用程式（app）（My Places By Chinachem Group）進行，準買家可透過app進行認購意向登記、即時瀏覽樓盤最新資訊、自動參與下一輪抽籤，以及查閱抽籤結果等。
瑜一的關鍵日期是？
瑜一全盤分為三期（1A、1B及1C期），合共844伙。第1A期預計關鍵日期為2024年7月26日、第1B期為2024年11月29日、第1C期為2025年5月5日。即看第1B期住宅單位戶型分布及直擊示範單位。