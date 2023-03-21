元朗雨後加推93伙　折實入場412萬起　周五次輪賣97伙

星星地產（1560）旗下新盤元朗雨後（After The Rain）， 過去周末首輪賣143伙，沽出112伙。發展商昨晚突擊加推4號價單，涉及93伙，折實平均呎價15,694元，較項目首張價單折實均價14,491元相比，今張價單高8.3%。



新一批單位涵蓋開放式至兩房，實用面積由252至475平方呎， 其中開放式佔7伙、一房連開放式廚房佔57伙、兩房連開放式廚房佔29伙，當中亦包括兩伙特色單位。

全數單位折實售價低於800萬

今批93伙的價單售價約由438.54萬至825.98萬元 ，價單呎價由14,645元至18,990元，扣除6%折扣後，折實售價由412.22萬至776.41萬元，折實呎價由13,766元至17,850元。其中47伙折實售價低於600萬元，全數單位折實低於800萬元。

星星地產主席及首席執行官陳文輝

最平一伙為9樓H單位，實用面積為276平方呎，屬開放式間隔，折實售價412.22萬元。

今批單位折實平均呎價15,694元，相較3月7日公布的首張價單68伙，折實平均呎價14,491元，新一張4號價單較之貴約8.3%。

本周五次輪賣97伙 折實入場412萬起

發展商又落實本周五（24日）次輪推售97伙，折實售價由412.22萬至776.41萬元，折實呎價由13,766元至17,850元，全數單位折實售價低於800萬元，本周四（23日）晚上8時截票，買家可購入一至兩伙。