差餉租值重估｜四叔「李氏皇宮」租值跌近9%　仍蟬聯全港最貴

本港樓價去年跌逾一成半，但未有影響一眾「超級豪宅」市場的租值。據差估署最新數據，大部分「超級豪宅」的差餉租值按年持平，僅個別物業如「四叔」李兆基位於白加道35號屋的「李氏皇宮」、絲寶集團主席持有的淺水灣道89號等錄得單位數跌幅。雖然「李氏皇宮」租值錄下跌，但仍續蟬聯全港豪宅「租值王」；至於騰訊（0700）主席馬化騰石澳大浪灣道13號，其最新租值維持1,281萬元，續成為全港最貴租值單一洋房物業。



許家印布力徑大宅淪「銀主盤」 租值持平

恒大（3333）近年陷入債務危機，其創辦人許家印及相關人士持有的山頂布力徑10號B座大宅，去年11月被接管，接管人近月亦委託代理出售該大宅，定於今年3月下旬截標。據悉，大宅市值達8.8億元，近月接獲數十組客查詢，當中三成為內地人士。

至於大宅的租值未受影響，據差估署最新數據，其租值連續兩年維持於557.4萬元水平。

據《香港01》去年11月報道，上述山頂布力徑10號B座大宅，由許家印透過離岸公司迂迴控股，曾出租多年，2021年10月抵押予中國建設銀行（亞洲），以作當時過期未付的2.6億美元債券寬限。去年11月大宅被中國建設銀行（亞洲）接管。大宅的實用面積約5,171平方呎，以目前市值8.8億元計，呎價約170,180元。

「李氏皇宮」續蟬聯租值王

另外，繼續蟬聯「租值王」的仍然是「四叔」李兆基位於白加道35號屋的「李氏皇宮」，不過整體租值按年下跌了8.6%。

據差估署最新資料顯示，署方將「李氏皇宮」分為1、2、3號屋及停車場作應課差餉租值的估算，2022至2023年度租值分別為924萬、864萬及816萬元，停車場則為42.24萬元，合共約2,646.24萬元。不過，2023至2024年度卻下跌至840萬、792萬及744萬，停車場則維持42.24萬，合共約為2,418.24萬元，即每月租值為201.52萬元，按年下挫8.6%。不過，仍連續三年蟬聯全港最貴豪宅之寶座。

反對「李氏皇宮」圖則開放予公眾查閱

翻查資料「四叔」幼子李家誠，十多年前稱「屋企人想住吓house」，便以18.2億元從許世勳家族手上投得山頂白加道35號屋地，並建造「李氏皇宮」、設3幢洋房，包括兩幢5,312平方呎、以及一幢5,925平方呎的大屋，計及其他設施如泳池、16個車位及綠化空間，總樓面達26,756平方呎。

由於李氏反對相關建築圖則開放予公眾查閱，除非獲版權擁有人、即李氏一家的授權書及連同其擁有資料版權的聲明書，否則不得查閱，因此外界暫時仍無法窺探大宅內的設計。

至於李氏一家位於中半山麥當勞道的分層豪宅惠苑頂層單位，租值連續三年下跌後，於2023至2024年度按年持平，維持在545.94萬元。

中半山麥當勞道分層豪宅惠苑。（方家遠攝）

絲寶集團主席淺水灣道89號 租值按年跌5%

至於湖北富豪梁亮勝持有的淺水灣道89號，2023至2024年度的租值下跌至1,205.4萬元，按年跌4.7%。梁亮勝為絲寶集團主席，經營洗浴用品等生意，總部設於武漢。

馬化騰石澳大浪灣道13號 續成最貴租值單一洋房

騰訊（0700）主席馬化騰旗下石澳大浪灣道13號，其最新租值維持1,281萬元，繼續成為全港最貴租值單一洋房物業。

騰訊馬化騰的石澳大浪灣道13號，續成全港最高租值單一洋房物業。（資料圖片）

本港首富、長和系創辦人李嘉誠其位於深水灣道79號的大宅，租值按年持平，維持在903.6萬元水平。其子李澤楷位於大浪灣道12號大宅，其租值為613.56萬元，按年相若。

「誠哥」深水灣道79號的大宅，早於60年代已買入，耗時7年重建而成。

↓↓部分「超級富豪」大宅租值變化↓↓