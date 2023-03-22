美聯：調低首置印花稅「滿月」　逾600萬至1000萬新盤成交增4倍

2月22日公布的《財政預算案》宣布調整從價印花稅至今「滿月」，據美聯物業房地產數據及研究中心綜合資料顯示，《財政預算案》公布後的27日、截至3月20日止，新盤成交量共錄1,645宗，較之前的27日（1月26日至2月21日）的659宗按月增加約1.5倍。

美聯物業首席分析師劉嘉輝指，隨著2月中港全面通關，發展商加快推售新盤步伐，加上《財政預算案》調整從價印花稅，進一步刺激新盤交投。由於調整印花稅主要惠及1,000萬元或以下的物業，一手交投顯著上升亦由相關受惠金額範圍的個案所帶動。

若以金額劃分，《財政預算案》公布後的27日，共錄得942宗逾600萬至1,000萬元的新盤成交，較前27日（1月26日至2月21日）的180宗大幅增加超過4.2倍；而600萬元或以下個案亦錄480宗，增加逾1.28倍。

劉嘉輝指，1,000萬元或以下個案升幅急勁，主要因發展商近一個月推出的項目集中此類銀碼，《財政預算案》公布後的27日，1,000萬元或以下一手成交量佔比高達86%，遠高於之前27日近六成的水平。

逾1000萬一手物業交投量減

若以項目劃分，近27日的1,000萬元或以下個案主要來自屯門NOVO LAND 2B期、藍田KOKO ROSSO及元朗雨後，單以此3個項目已錄逾1,100宗，佔同期1,000萬元或以下個案約78%。

反觀，同期逾1,000萬至2,000萬元個案錄135宗，減少約11.8%，而逾2,000萬元個案則錄88宗，按月更減少約24.1%。